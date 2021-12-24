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是你嗎？台南、台中3筆大樂透頭獎 至今沒人來領

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
大樂透示意圖。圖／聯合報系資料照
大樂透示意圖。圖／聯合報系資料照

台彩今發布，尋找10月在台南、台中各開出的大樂透頭獎中獎人。今年10月15日大樂透於台南市安南區兩家彩券行各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，但至今兩位中獎人都沒有出面領獎；今年10月26日於台中市潭子區開出的1億元頭獎，目前中獎人也尚未現身。如沒有於期限內領獎，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。

台彩表示，今年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，該兩注頭獎的兌獎截止日為明年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領，

另外，今年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為明年1月26日，目前中獎人亦尚未現身。

台彩也提供三筆待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元；台中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。

台彩呼籲，今年9到10月份曾到過前述三家投注站買過彩券的民眾，不妨找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。

彩券行 台彩 大樂透

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