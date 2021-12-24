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台灣彩券Podcast 新一季節目火熱開播

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

歲末年終將至，台灣彩券公司特別在聖誕假期前送上暖心禮物，原創Podcast節目「台灣彩券開講BAR」第2季新節目於昨(23)日火熱開播。

台灣彩券的Podcast，透過各個領域的知名人氣網紅，帶大家聽遍彩券古今中外歷史，神遊街頭巷尾的大小事，用耳朵就能坐上時光機、打開任意門進行一場30分鐘的世界之旅，一掃疫情以來的煩悶心情。

今年新冠肺炎COVID-19疫情壟罩全球，打亂民眾的出國旅行計畫，許多規劃好的行程、夢想中的放空悠閒情景，只能默默在心中期待與想像。

台灣彩券公司今年7月搶搭Podcast數位媒體浪潮，推出原創節目台灣彩券開講BAR，帶領民眾解開公益彩券的神秘面紗，廣受聽眾好評。

為回應許多聽眾想了解更多彩券趣聞的期待，昨日推出第2季全新節目內容，由知名DJ歐馬克擔任主持人，每集邀請各個不同領域的人氣網紅來賓，讓民眾深入了解古今中外彩券的各種趣味新鮮事。

內容包括，協助建造世界文化遺產－萬里長城的經費是來自彩券，還有古羅馬時期帝國皇帝如何用彩券與民同樂，各式各樣彩券相關的怪奇物語都在Podcast節目台灣彩券開講BAR獨家播出。

昨日下午1時起，台灣彩券開講BAR的第2季第一集節目「彩券時光機－彩券竟然可以追溯到古羅馬時代！古蹟名勝也受到彩券的幫助？」民眾在Apple Podcast、Spotify以及SoundOn等平台皆可下載收聽，或是到台灣彩券官方網站點選收聽。

台灣彩券陪你利用每集30分鐘的時間穿梭世界各國，進行一場暖心的年終之旅，了解更多彩券讓好事發生的故事。

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