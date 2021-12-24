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AIA友邦人壽推新樣態醫療附約 罕見保障終身

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

AIA友邦人壽指出，推出新態樣的醫療險附約，不僅保障當下醫療需求，且罕見附約商品提供終身保障。

友邦人壽醫應援終身醫療健康保險附約還創意地加入「醫in援」設計，只要保戶無理賠紀錄期間達五年(含)以上，額外享有醫療應援金。

醫療應援金累計給付最高為，保險費總額的20%，使保戶可將自己的健康時光變成醫療養分，安心且有餘裕地接受治療。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣民眾有高度的防疫意識與公衛行為，這也是台灣能成功防疫的關鍵因素之一。

疫情改變了經濟、產業結構、醫療等技術發展，然無論現在或未來，當疾病發生時，往往無法讓人謀定而後動，故需要更具彈性的醫療保險。

一張涵括未來美好醫療技術發展的保險商品，以免當社會萬物皆進步的時候，我們的醫療保險保障卻追不上。

友邦人壽醫應援終身醫療健康保險附約，具有兩大特色：

一、終身保障：市場罕見附約商品提供終身保障，繳費年期採10年期或20年期，每年保費不調漲。

二、獨創「醫in援」功能：連續五年(含)以上無理賠紀錄的保戶，申領保單各項保險金時，提出診斷證明書或住院證明，即可額外享有5%的醫療應援保險金。

無理賠紀錄期間越長，申請給付比率越高，累計給付最高以保險費總額的20%為限。

該張附約包含超過1,500項的手術項目、多達137項的特定處置治療；住院依住院日額給付，若入住加護病房、燒燙傷中心，依投保的住院日額加倍保障。

保單還設計了高倍數的醫療給付限額，終身醫療保障最高為住院日額2,000倍。

保險金 友邦人壽

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