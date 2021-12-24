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中壽品牌影片爆紅 陪練人生2000萬次曝光

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
中壽年度品牌影片「陪練人生」以大眾鮮少留意的陪練員為主題，引起共鳴，締造2000萬次曝光。圖/中國人壽提供
中壽年度品牌影片「陪練人生」以大眾鮮少留意的陪練員為主題，引起共鳴，締造2000萬次曝光。圖/中國人壽提供

在國際運動賽事上，當運動選手站在最耀眼的頒獎台上，享受榮耀喝采時，總使萬眾矚目，但是有一種人他們在旁共享榮耀，平日他們在運動員身旁陪伴練習、給予支持砥礪、突破超越，共同邁向目標，他們是人稱的陪練員。中國人壽如同陪練員以「We Share We Link」精神，陪伴客戶走過人生每一段精彩旅程，並依此概念推出全新品牌影片「陪練人生」，推出後引起熱烈迴響，上映至今達近 2,000萬次曝光。

中壽年度品牌影片「陪練人生」以大眾鮮少留意的陪練員為主題，陪練員沒有眾人崇拜的目光，卻一直與選手擁有深刻的信賴與緊密的連結。若人生是一場馬拉松比賽，中國人壽就是最佳陪練員，無論外界怎樣變化，中壽始終陪伴在客戶身旁一起努力，與客戶共同成長，展現彼此最深的信任。客戶就是中壽的起跑點，共同朝向目標前進。

中壽總經理黃淑芬表示，保險是人的事業，每一張保單是一個承諾，而每張保單背後都有自己的故事，代表的價值與意義即是對家人的那份愛與關懷。中壽同仁展現協同合作的力量，傾盡全心守護每位客戶，如同影片最後所說「我們的夢想就是陪你抵達你的夢想」。中壽希望將這股守護的力量傳遞給更多人，並特別感謝因為同仁的努力，才能創造出更多能量，守護著每個家庭。

「We Share We Link」代表著中壽傳遞希望分享愛的精神，在現今凡事連結、凡事分享的時代下更具意義。中壽秉持「以客戶為中心」信念，推動「公平同理，待客如己」的企業文化，連續三年獲金管會肯定蟬聯公平待客績優。

陪練人生線上觀賞YouTube：https://youtu.be/U74r5NE5nfQ。

中壽 保單

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