土銀美元高利 推快閃限時優惠

土地銀行為嘉惠存款戶，自今(2021)年12月 27日起至明年1月7日止推出「美元高利定存快閃優惠專案」，心動的美元定存族，一定要馬上行動。

土銀指出，不論是既有存款或其他資金，單筆達美元3萬元(含)以上，即可享存期6個月年利率0.36%、1年期年利率0.5%的高利美元定存，相較於目前6個月牌告年利率0.18%、1年期牌告年利率0.22%，高出許多。這麼好康，心動的老客戶、新朋友趕快把握機會在活動期間內到土地銀行臨櫃或於網路銀行辦理。

土地銀行表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土地銀行的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土地銀行第一手的訊息，同時土地銀行經常不定期舉辦各種抽獎活動，獎品豐富，網友隨時注意LINE官網ON AIR活動，讓您好康不漏接。