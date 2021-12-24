快訊

台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

確定了！韓聯社：南韓前總統朴槿惠獲特赦

土銀勞保紓困貸款 12月30日起受理申貸

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

勞工朋友是否有年關資金需求？2022年度「勞工保險被保險人紓困貸款」於2021年12月30日至2022年1月14日受理申請，有資金需求且符合貸款資格的勞工朋友們不妨趕快拿出手機，早申請早撥貸。

土地銀行表示，為避免疫情群聚風險，開放全程線上作業，申請人使用手機就可以完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，全程免臨櫃，手續十分簡便。

本項貸款額度每人最高新台幣10萬元，貸款期間3年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息；土地銀行另提供臨櫃及郵遞申請方式供申請人選擇。

申請網址：https://oi.landbank.com.tw/labor

土地銀行 勞保

延伸閱讀

請領全額勞保老年年金 111年調至63歲

勞工住院憂嘸生活費？專家提醒別忘了勞保的「這項給付」

核四報廢台電股票變壁紙？5家行庫增資「要再評估」

勞保紓困貸款30日起受理申請 每人最高10萬

相關新聞

金融業准跨業共享資料 開新帳戶免重寫

金管會昨（23）日宣布「金融機構間資料共享指引」，准許金融業可跨業共享九大資料，包括客戶開戶、帳戶資料、交易紀錄等，在客...

一銀安養信託一條龍 異業結盟好好園區養生村

政府力推信託2.0，第一金（2892）旗下第一銀行積極推展安養信託業務，近兩年已核准長照業者融資授信額度共33件，提供業...

打囤地 金管會將金檢20金融機構

政府多次出拳打炒房，但房價居高不下，央行昨公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）十一月新承作房貸達七一九億元，較...

金融業間 客戶資料可共享

金融機構近年力行ＫＹＣ（認識客戶），民眾舉凡新開戶、辦信用卡、投保、辦房貸等，都要填寫一堆表單或提供證明，但金管會昨發布...

金融業准跨業共享資料 業者：看到開放誠意

金管會昨（23）日宣布「金融機構間資料共享指引」，准許金融業可跨業共享包括客戶開戶、帳戶資料、交易紀錄等九項資料，對此，...

基金投資範圍 三大鬆綁

金管會昨（23）日宣布，鬆綁投信基金三大投資範圍，一是放寬基金投資IPO或現增股票，二是准許投資未達一定評等、或是無評等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。