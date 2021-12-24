土銀勞保紓困貸款 12月30日起受理申貸

勞工朋友是否有年關資金需求？2022年度「勞工保險被保險人紓困貸款」於2021年12月30日至2022年1月14日受理申請，有資金需求且符合貸款資格的勞工朋友們不妨趕快拿出手機，早申請早撥貸。

土地銀行表示，為避免疫情群聚風險，開放全程線上作業，申請人使用手機就可以完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，全程免臨櫃，手續十分簡便。

本項貸款額度每人最高新台幣10萬元，貸款期間3年，前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息；土地銀行另提供臨櫃及郵遞申請方式供申請人選擇。

申請網址：https://oi.landbank.com.tw/labor