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公司經營權之爭 律師、學者獻策

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

普華商務法律事務所今（23）日舉辦「公司經營權爭議的回顧與未來發展趨勢研討會」，資誠聯合會計事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，完善的公司治理，能使公司清楚了解內控機制是否完善，董事會營造的組織文化，亦相當重要。

周建宏表示，透過健全的董事會，可讓獨立董事有表達的機會、代表不同聲音，建立順暢的溝通管道，於經營權爭奪發生時，獨立董事更應為公司之最大利益，成為解決紛爭的橋樑。

普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，經營權之爭涉及的層面廣泛，牽涉的「人與役」並不單純只是市場派及公司派之爭。

許永欽舉例，在經營權鬥爭之中，往往公司派會找「白衣騎士」加入戰局護航，解救公司派經營權危急局面，聯手化解企業危機；但白衣騎士也不一定會成功，例如在近年某受矚目的併購案中，公司派邀請的白衣騎士，即可能因種種因素而無法進場，此時公司派為鞏固經營權只能另尋他法，往往各出奇招，以致有違反法令及主管機關監理之情事存在。

台大法律學院教授邵慶平表示，我國公司法制可說是「實力派股東」本位，當公司經營權爭奪發生時，若公司派非屬實力派股東，雙方除了按照正常選舉或併購防禦手段外，也可能經由董事會及股東會的程序面進行攻防，要是市場派提出訴訟，攻防進入法院程序，往往曠日廢時，不過商業法院已在今年7月1日起正式上路，此類股東會紛爭、公司經營權紛爭有望透過商業法院迅速、妥適且專業的處理。

普華合夥律師楊敬先指出，經營權之爭源自現行法規上的空隙，舉例而言，解任董事須經股東會特別決議，但擁有提案權的股東，可透過股東會普通決議，提前全面改選董事，兩者門檻輕重失衡，宜思考如何訂定更中性的法律規範及法律規則，使取得經營權的方式回歸正軌，例如利用公開收購等更透明的方式進行之。

普華合夥律師李益甄表示，透過獨立董事及委託書徵求制度來進行經營權爭奪的案例，已經屢見不鮮，尤其是在2013年修法強化獨立董事職能後，獨董除擔任公司「守門人」之外，又有為公司利益召開股東臨時會的權限，因此經常被市場派作為經營權爭奪的工具使用。

台北大學法律學院教授張心悌也表示，由近期發生的多件公司經營權爭奪的個案中，多見獨立董事參與公司經營權之爭，例如動用獨立董事之股東會召集權等，不過問題根源仍存在於審計委員會的定位，以及準用監察人規定所產生的爭議，或許未來可考慮規範獨立董事召集股東臨時會，應先報請主管機關許可，或應報請商業法院許可，透過外部監督來減少召集權之爭議。

股東會 經營權

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