房市愈打愈旺？5大銀行11月新增房貸金額創近6年新高

房市愈打愈旺？中央銀行今（23）日公布，五大銀行11月新承做房貸達719.06億元，創房地合一稅上路以來的近六年新高；對此，中央銀行官員解釋，主要是反映六都建物買賣移轉棟數增加，以及部分地區整批分戶貸款增加所致；此外，五大銀行11月新增房貸利率與10月持平、維持1.351%。

央行每月公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新承做房貸，因房貸市占率合計約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

五大銀行11月新增房貸飆上719.06億元，較10月增加89.5億元，創2016年1月以來的新高。回顧前波高點為2015年12月，當時單月新增房貸863.71億元，創歷史新高，主因是房地合一稅上路前，市場湧現「最後一波上車潮」。

財金部會聯手打炒房，新增房貸卻逆勢飆高，央行經研處副處長蔡惠美解釋，除新成屋整批分戶貸款增加以外，主要是11月六都買賣移轉棟數月增9%，其中又以高雄市月增15.59%最多，台北及新北市月增幅度也超過一成。

至於這是否代表「房市愈打愈旺」？蔡惠美表示，「目前市場看法有點分歧」，另外，第4季通常是民眾購屋旺季，也是新增房貸暴增的主因。

在此之前，央行已三度加碼房市信用管制，新增房貸金額續揚，是否代表政策成效不彰？

蔡惠美回應，央行職責是緊盯銀行放款，避免資金過度流向不動產，以維持金融穩定，是從授信風險來著手；近期購屋貸款增加也可能是反映房價上漲，房價高或房市交易量多，貸款量就會上升，使貸款餘額增加。

她強調，「信用管制成效不會是立即的」，目前信用管制成數最多已降到四成，效果應該會慢慢顯現。

蔡惠美重申，這波房市熱絡為全球性現象，台灣比較特別的是還受到基本面帶動，美中貿易戰以來，台商回台投資熱絡，隨著台積電等台商從北到南擴廠，會增加當地就業人口，產生外溢效果，房市上漲基本面帶動是很大的因素。

至於房貸利率持平，蔡惠美分析，央行10月曾找國銀開會，要求務必根據授信風險，落實差異定價；不過，五大銀行新增購屋貸款很大一部分是來自首購、自住、公教人員及優質菁英等客戶，這些客戶適用的利率都屬較低水準，致11月房貸利率持平。