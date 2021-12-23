雙北街頭驚見比特幣ATM 金管會要追查設置的業者

虛擬貨幣交易夯，近期許多民眾在北市台北車站、東區、新北板橋等地陸續看到「比特幣ATM」，用現金就能直接透過比特幣ATM購買比特幣，甚至有網紅分享實測，但此舉恐涉及洗錢的疑慮。金管會表示，將約談國內16家虛擬通貨平台業者，追查是哪一家平台業者設置的。

今財委會上，立委賴士葆指出，台北出現超過20台的比特幣ATM，金管會說不是虛擬貨幣主管機關，只管虛擬貨幣的洗錢防制，設置比特幣ATM難道沒有涉及洗錢嗎？要求金管會應出手管。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，目前有16家虛擬貨幣平台業者表明願意遵循洗錢防制規範，會先約談這16家平台業者，了解這些比特幣ATM是由哪個業者設置，與業者在洗錢防制上是否落實，如果不是這16家業者設置的，也會去了解是哪一家業者設置，並希望業者遵循洗錢防制。