金管會鬆綁基金3大投資範圍 有助拉升報酬率

金管會宣布，鬆綁投信基金3大投資範圍，一是放寬基金投資IPO或現增股票，二是准許投資未達一定評等、或是無評等的國內次順利債券，三是准許債券型基金投資CoCo Bond及TLAC債券，且投資TLAC債券不設額度。

證期局副局長郭佳君說，「投信基金管理辦法」已完成預告，最快基金投資範圍鬆綁，今年底就可上路。

金管會表示，鬆綁投信基金投資範圍，可增加投信基金操作彈性，且放寬基金參與承銷股票，也可增加基金獲取報酬的機會。

這次金管會鬆綁基金投資三大範圍，一是放寬基金投資承銷股票比率限制，單一基金投資限額從1%提高到3%，同一投信所有基金認購總額從3%，此舉也可增加同集團兄弟證券的承銷能力。

據證期局統計，近三年39家投信共有21家完全未參與投資承銷股票。

第二是，准許基金可投資未達一定評等、或是沒有評等的國內次順位債券。目前基金要投資國內次順位債，該次債得達一定評等，鬆綁後，也有助國內企業發債籌資。

依現行規定，目前各基金投資未達一定評等或無評等債券，債券型基金限淨值20%、平衡型或多重資產限30%。

第三是准許債券型基金可投資海外CoCo Bond(應急可轉換債券)及TLAC債券，其中CoCo Bond以該基金淨值10%為限，TLAC債券則額度不設限，但債券型基金投資這兩類國外債券，評等都須達到BBB級以上。

郭佳君說，主因是TLAC債券都是全球系統性銀行發行，若依照吸收損失順序來看，CoCo Bond會先吸收損失、後面才是TLAC債券，顯示TLAC債券風險低。

據統計，2020年CoCo Bond發行量達673億美元，TLAC債券則高達4646億美元，顯示TLAC債券發行量大、風險更低、信評也不差，國內業者基於策略考量下也希望投資，因此金管會才再開大門。