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第一銀行與好好園區養生村合作 打造友善高齡生活環境

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
第一銀行積極拓展跨業合作異業結盟，與「好好園區」養生村簽訂合作備忘錄，第一銀行副總經理施瑪莉(左)與好好園區負責人紀金山(右)共同合影。圖／一銀提供
第一銀行積極拓展跨業合作異業結盟，與「好好園區」養生村簽訂合作備忘錄，第一銀行副總經理施瑪莉(左)與好好園區負責人紀金山(右)共同合影。圖／一銀提供

第一銀行積極推展安養信託業務，近兩年已核准長照業者融資授信額度共33件，提供業者自興建起至完工營運後的完整信託服務。第一銀行持續拓展跨業合作異業結盟，與「好好園區」養生村簽訂合作備忘錄（MOU），共同建立信託及安養照護合作機制，打造友善高齡長者的生活環境。

第一銀行副總經理施瑪莉今（23）日率領信託團隊拜訪好好園區負責人紀金山教授，雙方合作簽訂業務MOU，透過提供興建期間的融資、營運期間提供預收款信託及入住者的安養信託服務，並規劃相關課程協助推廣信託觀念，且為兼顧入住者實際需求，接洽由社福機構擔任安養信託的信託監察人，讓入住者更為安心。

內政部統計，臺灣將於2025年邁入超高齡社會，因應高齡長者在生活各種面向需求，一銀主動出擊與安養、長照相關業者共同攜手合作，提供一站式購足的安養長照相關人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂等一條龍服務。

在安養信託業務推動上，一銀以「跨部門商品整合、異業結盟、貫徹信託2.0之理念」三大面向發展異業結合契機，建置完善信託服務，共創高齡長者、長照業者及信託業者三贏的信託服務平台。

好好園區養生村是一個開放式的創新住宅，座落於台中沙鹿，占地3,600坪，有專屬的自然莊園，全棟67戶，各自擁有對外陽台，每層樓皆設有公共廚房及兩個交誼廳，便於世代互動。透過飯店式管理讓一般人都能體驗共居的好場所，再進一步作為已加入家族成員者的第二個家園，然後才是提供家族核心成員長住的終身住宅。

好好園區創辦人靜宜大學社工系紀金山教授，有超過十年長照機構研究與成果，於2010年將研究化為實際行動，創辦「社團法人台灣福氣社區關懷協會」深入社區服務照護身心障礙者及失智長者，長年致力經營銀髮族長期生活照顧服務園區，規劃成為全臺第一個「青銀共居」的聚落。

因應人口老化結構的改變，在老年人口激增、生育率銳減夾擊下，年輕人的負擔將愈來愈沉重，第一銀行配合金管會推動「信託2.0計畫」政策不遺餘力，並鑒於高齡長者面臨「安養、醫護、長照、輔具、休閒、理財、傳承」七大需求，推動跨產業信託及在地安養等全方位信託並兼顧企業社會責任，協助往來業者創造新商機。

第一銀行

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