愈打愈熱！五大銀行新增房貸史上次高 創房地合一新高

資金氾濫、台商回流、科技業設廠、疫情遞延、通膨升溫，再加上第四季為傳統購屋旺季，六大因素齊聚下，房市價量均漲，政府打房顯得不痛不癢。央行今天公布，五大銀行十一月新承作房貸金額達719億元，創房地合一稅上路、六年以來新高，較去年同期大增逾百億元，房市持續熱絡，輕鬆閃過央行三度打房及房地合一二點零上路的衝擊。

央行公布，十一月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額達719億元，比十月大幅增加89.5億元，更比去年同期大增139點52億元、年增24％；利率則持平為1.351％，無論央行如何加重管制，仍不敵市場游資滾滾，房貸利率仍低。

央行經研處副處長蔡惠美表示，六都十月買賣移轉棟數較九月增加9%、年增也有5.53％，加上有大批新成屋交屋，使房貸量增加。因購屋者仍以首購族及條件較好的優質客戶為主，首購族適用的房貸利率較低，銀行也常針對優質客戶推出優惠方案，使房貸利率持平。

房地合一稅在105年、六年前上路，104年十二月五大銀行新承作房貸金額曾創864億元的天量，被稱為房地合一逃命波，今年十一月五大銀行新承作房貸金額竟然已創史上次高、創六年新高，似乎房市已經「熱」到各種房市管控政策已失效，怎麼打也「冷」不下來。

蔡惠美表示，央行房市管控措施目的是促進金融穩定，特定借款貸款成數已押到四成，希望資金不要及集中在不動產、減少囤地囤屋，並增加市場供給量。央行的措施是逐步推動，成效也可能是慢慢才會顯現。

蔡惠美分析，房價提高、房市交易量增加都會使房貸金額提高，從六都買賣移轉棟數及大台北房價指數來看，確實是價量俱增。房市熱絡是全球資金氾濫的結果，台灣還有台商回流、企業投資設廠等基本面的因素，投資增加帶動就業，住房需求也會增加。在物價上漲時，通膨保值是業者行銷訴求之一，加上第四季為房市傳統旺季，都使房市熱絡。

台積電等科技大廠設廠確實帶動買氣，高雄市買賣移轉棟數十一月比十月成長15.6%，較去年同期成長逾26％，均居六都之冠。

另外，因年關將近，國庫、地方政府及新竹科學園區管理局都要借錢周轉好過年，使十一月利率較低的政府借款增加逾千億元，使周轉金貸款利率下降。所以五大銀行新承做放款加權平均利率為1.127％；不含國庫借款利率為1.184％，創史上新低。