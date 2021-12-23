金管會開放金融業間客戶資料共享 民眾免重複填個資

金管會副主委邱淑貞今宣布，正式發布「金融機構間資料共享指引」，開放金控集團與旗下子公司，與跨金融機構之間，經過客戶同意之後，可以進行資料共享。對客戶來說，不用重複填寫基本個人資料，也能省去金融機構重頭從基本開始認識客戶的時間。

依照金管會公布的指引，共享資料目前限制在金融機構，且包含純網銀、電子支付等，但不包含非金融業的業務合作。可共享的有9大類資料，包含客戶開戶、帳戶資料、交易紀錄、負面資訊、認識客戶（KYC)資料、金融機構加值資料、電子通訊歷程紀錄（如IP位址）、其他經客戶及合作金融機構同意共享的資料。

舉例來說，A銀行跟Ｂ券商合作共享資料，某位A銀行的舊客戶到B券商要開新的證券戶，經過客戶同意之後，A銀行可以將客戶資料傳給B券商，客戶就不須在B券商重複填寫基本資料，但B券商仍要就風險屬性、交易經驗等向客戶照會、確認。

邱淑貞表示，過去針對金控與子公司間開放共同行銷、洗錢防制、合作推廣等，這次是更擴大開放，可以共享的不只是過去的姓名、電話等基本資料，還包括金融機構加值分析過的資料，也開放跨金融機構間的共享資料。

邱淑貞也表示，9項資料客戶不一定全部都要同意共享，例如可選擇不同意將負面資料共享。且是採逐次同意，例如進行基金定期定額交易，僅同意在一年內共享，但要讓客戶了解是共享到哪家金融機構、在多少約定時間內，以減少糾紛。

邱淑貞指出，在指引未公佈前，金融機構間就算互相合作，但在資料共享的信賴度仍不夠，也不清楚哪些資料可以共享，藉由這次指引發布，讓金融機構在合作上較明確，共同促進客戶便利性。金融機構在符合指引與個資法規範之下，就可以進行合作。

但民眾最擔憂個資外洩，邱淑貞表示，金融機構彼此之間要簽約，金融機構在合作前要了解對方的內控是否建置好，資料外洩時雙方都有責任，因此金融機構在與對方合作時，要確保對方的內控與個資保護都有做好。