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《茶金》當紅 新光金總座吳欣儒看完回憶祖父創業哽咽

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
新光金控總經理吳欣儒今（23）日回想起爺爺的創業過程，談到哽咽。記者楊筱筠／攝影
新光金控總經理吳欣儒今（23）日回想起爺爺的創業過程，談到哽咽。記者楊筱筠／攝影

客家劇《茶金》當紅，新光金控（2888）總經理吳欣儒今（23）日談到，近期觀賞《茶金》，回想爺爺、前新光集團創辦人吳火獅當年的創業過程，相當辛苦，她也因為回想到爺爺以及創業辛苦過往而哽咽。

吳欣儒說，《茶金》近期很紅，看了這部劇，想起以前爺爺創業時代，要趕三點半跑銀行行程，向銀行要一分錢都很辛苦，沒錢被瞧不起，談到此處，她開始哽咽。

吳欣儒說，以前爺爺曾經說，就是沒錢才留在台灣，但也因為根留在台灣，就要好好打拚。因此，她現在看到很多年輕人有機會創業，可以為自己夢想做自己的老闆。

她並談到金管會主委黃天牧曾經說的，金融業除了獲利，還要在經營過程中創造社會價值，要對環境、社會、若是等關懷，中小企業是台灣的根。

因此，新光銀今日宣布，推出OU微企貸，三年固定3.8%低利、初期最高100萬額度，鎖定154萬家的中小企業，主打與金融科技業者普匯金融科技公司合作，民眾透過金融科技業者的app申請，資料完成上傳後，最快八個小時就可以完成核貸、確認最終核貸結果，大幅省下至少九成的人工與作業時間。

新光金控

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