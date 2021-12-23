里程碑！金融業准跨業共享9大資料 客戶開戶免重覆填

金管會晚間宣布「金融機構間資料共享指引」，准許金融業可跨業共享9大資料，包括客戶開戶、帳戶資料、交易紀錄等9大項資料，在客戶同意的大前提下，都可以做金控集團間、金融機構和轉投資子公司間、及跨金控和跨不同業別做資料共享。

這9大項資料包括客戶基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務的交易紀錄、負面資料、KYC資料、金融機構加值資料、電子通訊歷程記錄、其他經過客戶及合作金融機構同意共享資料。

例如投資股市是全民運動，例如開證券戶要開交割戶，未來客戶在證券商開新帳戶，也要在銀行開交割戶，A證券和B銀行有合作關係，客戶在A證券網路上填資料可以傳給B銀行，開交割戶時候，就不用重複填寫，但重點是需要是客戶同意。

若客戶開完證券戶，想要投資基金，例如A證券跟C投信也合作，也可以把資料帶過去，對客戶來說，減少重複輸入資料。

金管會副主委邱淑貞說，金控和子公司間有共同行銷和金融機構間有合作推廣，過去都是「被行銷」，如今進入資料共享時代。

她說，該指引有三大重點，一是，經過客戶同意下，客戶開戶交易需求：在合作的金融機構間，可以請求傳輸資料，可以減少重複填寫。

二是，經過客戶同意下，金融機構間的傳輸資料，依照傳輸資料不只是如過去只有姓名電話等基本資料，還可以包括加值過、分析過、KYC等資料，可以加深金融業合作廣度和深度。

三是整體金融產業發展，資料共享里程碑，可以便利客戶滿足客戶需求外，經過資料傳輸和共享，可以發展產業新模式和生態圈，可以進入精準行銷時代。

客戶所需要的東西，才會收到要的資料，也可以加強金融業風險控管。

他說，對產業來說也有三大好處，一是資料經過客戶同意，大數據分析後，金融業可以發展成為智慧型金融產業。

二是資料共享指引是全市場發展的觀念，包括金控集團間、金融機構跟轉投資子公司間的共享，及金融機構之間（跨金控和跨不同業別）的資料共享。

三是，金管會對資料共享很重視內控，內控很重要，也列舉原則，金融機構不一定要申請核准，只要內控做好就可以做，因此希望金融業有良好內控，珍惜客戶信賴和法規進步，市場可以持續向前邁進。