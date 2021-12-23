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銀行搶信貸商機 祭低利率、低手續費吸客

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

歲末年終，銀行推出貸款優惠，讓有資金需求的民眾能用較低的利率、減免開辦費等申請信用貸款，滿足年底短期資金的周轉需求。像是兆豐銀行及新光銀行推出前三個月利率固定0.1％及最低0.68%，王道銀行（2897）是首期年利率固定0.08%，華南銀行則是一段式利率1.32%。

通膨來臨，萬物齊漲，主計處公布11月消費者物價指數年增率2.84%，為八年十個月最高，對於一般上班族或小家庭而言，若想要維持相同的生活水平，開銷負擔勢必會變得越來越重。

尤其每年歲末年終一向是民眾購物的旺季，像是各大百貨公司周年慶、電商購物節、聖誕節、跨年到農曆春節，這一波購物潮帶來的消費性支出，使得資金申貸需求進入高峰期。

兆豐銀行推出線上信貸優惠方案，活動至12月底前，其利率計算方式採二段式利率，第一段（前三個月）利率固定為0.1%，第二段（第四個月開始）利率則視方案內容有所不同。

兆豐銀行指出，如果是一般民眾申貸，第二段利率最低1.7%起，申貸額度為20至50萬元，另可享有開辦費1,000元的優惠價；若是500大企業員工、兆豐銀行原房貸戶、醫護人員等優質客戶群，第二段利率最低1.4%起，申貸額度最高150萬元，而醫師、律師、會計師及建築師等四師客戶及上市櫃公司財務長或負責人等優質客戶，第二段利率最低1.4%起外，申貸額度更調高到300萬元，開辦費為5,000元。

華南銀行針對任職滿三個月以上的現職公教人員，包含中央和地方各機關、公立學校和公營事業機構編制內員工，提供信貸優惠利率1.32%，採一段式計價，隨定儲利率指數調整，手續費僅2,000元，最高可貸300萬元，活動期間至12月31日止並僅限線上辦理。

新光銀行推出前三個月利率最低0.68%起信貸優惠，借100萬元最低月繳只要567元，申辦金額最高可貸300萬，期限最長七年，活動限時至明年1月底止。

王道銀行至明年2月28日止，有固定收入且年收入達24萬元以上者，申貸可享開辦費優惠，折扣後金額為88元，貸款額度最高可達新台幣500萬元。貸款首期年利率固定0.08%，第二期起貸款採機動計息，年利率最低2.98%起，貸款期限最長七年。

各銀行祭出一波波信貸利率優惠活動，為的就是吸引有資金需求的民眾上門申請，不過大多數民眾通常會直覺性的選擇提供最低利率的銀行辦理，並未將開辦手續費、徵信費等相關費用納入計算，以至於總費用比其他銀行還高，並沒有比較划算，民眾在申請信用貸款時應該多方比較，並且評估還款能力。

另外，信用貸款會有三年、五年、七年不等的貸款年限，有些銀行會特別在合約中註記綁約時間，如果申貸者想在前一、兩年提早還清貸款，就得需要先留意銀行是否有要求提前清償的違約金。各家銀行所訂定的違約金額不盡相同，大部分為1%至4％不等，民眾可以先自我衡量再決定要不要提前還清貸款。

兆豐銀行 華南銀行

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