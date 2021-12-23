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醫療險足額嗎？國泰人壽自負額型實支實付險補強保障

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

萬物皆漲，醫療支出也隨醫療科技進步於自費項目及額度逐年增加，以廣泛用於泌尿外科、婦科等多項手術的達文西機械手臂為例，單次治療費用高達20~40萬元，大腸癌標靶藥物如「癌思停」每月療程費用約18萬元，若要獲得較完善保障，國泰人壽建議實支實付險保額需至少20萬元(指每次住院醫療費用保險金給付上限20萬元)，如預算足夠，建議可將投保保額累積到30萬元，唯有足夠的保額，才能享有更好的醫療品質。

根據國泰人壽內部統計，近九成保戶僅投保10萬元保額的實支實付險，想享受高品質醫療，實支實付10萬元保額恐不敷使用，而在損害填補原則下，每人可投保的實支實付保單是有限制的；有鑑於此，國泰人壽針對實支實付保額不足之民眾，特別推出「增實在自負額住院醫療健康保險附約」(以下稱增實在附約)，讓民眾用便宜的保費就可將既有保單的住院醫療費用保險金10萬元保額，提升到20~30萬元，透過一年期保證續保至80歲的設計，讓保障跟著醫療科技一起進步。

以40歲男性，過去曾投保國泰人壽「全意住院醫療健康保險附約」(已停售，以下稱全意附約) M10計劃(即每次住院醫療費用保險金給付上限10萬元)為例，若今年再投保「增實在附約」計劃別2的方案 (即每次住院醫療費用保險金給付上限20萬元，自負額10萬元)，年繳保費僅5,054元，後續如因病住院10天並施行手術，共花費3萬元病房費及28萬元手術費，「全意附約」可給付1萬元每日住院經常費用保險金及10萬元每次住院醫療費用保險金；而「增實在附約」則可再給付2萬元每日住院經常費用保險金及18萬元每次住院醫療費用保險金，兩款附約商品合計給付31萬元，剛好填補本次3萬元病房費及28萬元手術費的醫療費用支出。

無論民眾是否曾投保國泰人壽實支實付型商品，若想再加強實支保障額度者，可藉投保「增實在附約」來理賠每次住院雜費10萬元以上的額度，以補強保險保障，另預算有限的小資家庭，也可藉投保「增實在附約」實惠的保費，來減輕負擔高額醫療費用的風險。

此外，國泰人壽為鼓勵民眾於年末檢視自身保障適足，特舉辦「好好年終慶，生活有保庇」抽獎活動，自即日起至110年底，投保國泰人壽健康醫療險或意外傷害險主約商品，合計年繳化實繳保費達1萬元(含)以上(含附約商品保費)，就有機會抽中iPhone13或3千元全聯禮券！

保險金 國泰人壽

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