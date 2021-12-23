回憶爺爺吳火獅創業籌資艱辛 新光二公主吳欣儒哽咽

新光金總經理吳欣儒今出席新光銀行「OU微企貸」記者會，致詞時談到自己的爺爺、吳火獅當年創業的艱辛過程，不禁感性哽咽，她透露的小故事也感動在場的所有媒體與政府官員。

吳欣儒說，最近大家很流行看電視劇「茶金」，「我看完就想到我爺爺那個時代，從沒有錢、從微型的時候創業，年輕的時候有人相信他。」所以她很高興，看到現在很多年輕人大家有機會創業，為自己夢想做自己的老闆。

吳欣儒接著說，以前那個年代，要能貸到一份錢是非常辛苦的，政府要幫融資也是非常辛苦，「以前長輩們常常趕三點半，然後看到為了創業跑銀行，沒有錢被人家看不起...」她講到這裡，不禁哽咽。

吳欣儒回憶說：「以前爺爺常常跟我講，就是沒有錢才會留台灣，但就是因為根留台灣，就要好好打拼。」她說，在疫情的時候，中小企業努力為台灣，然後要走出去，金融業除了拼獲利以外，在經營過程中還是要對環境、社會、弱勢關懷，這也是是銀行成為社會安定的力量。