永豐金證券前進南投埔里 舉辦恁的演唱會唱給長輩聽

「豐富人生-在地關懷」，永豐金證券豐公益邁入第四年，疫情降級，永豐志工團12月走入南投埔里，與金曲歌王謝銘祐舉辦「恁的演唱會」為偏鄉長者唱歌，活動並結合在地小農好物小市集，謝銘祐及麵包車樂團以一首首精彩台語老歌唱出長輩的生命故事與青春回憶，點燃歡樂的冬日午後時光，讓今年疫情壓力下的豐公益行程更顯溫馨與珍貴。

永豐金證券總經理江偉源表示，結合同仁志工、公益團體、表演藝術的力量，推動落實企業社會責任，志工們在熱情投入公益中體會到付出帶來的美好感動，以行動體會永豐金證券邁向永續企業所傳達的核心價值。

今年在防疫下，豐公益實體活動調整減少，歲末解封降級永豐志工團走入南投埔里珠仔山社區，在富有南投在地山林資源特色的文淵老樹生態園區，與歌王謝銘祐舉辦「恁的演唱會」，邀請來自埔里、草屯等地區的長輩們，在冬陽送暖的周日午后一起在老樹下聽歌，活動由社區表演揭開序幕，在地村民展現才藝，從陶笛、鈴鼓、非洲鼓到薩克斯風演奏，謝銘祐及麵包車樂團一首首精彩台語老歌演唱，熱情安可不斷。

文淵老樹生態園區佔地2.5公頃，由社區老樹達人陳文淵先生栽種，蒐集全台各地老樹集中照顧，園區目前主要老樹包括國寶樹桃實百日青、紫薇、茄苳樹、五葉松等樹種，並復育蝴蝶生態、台灣原生種的魚貝類。

永豐金證券推動豐公益行動，以追求企業、員工、及台灣土地共創豐富人生為精神目標，「在地關懷」、「環境永續」兩大公益主軸，支持理念相同的公益團體，結合在地資源與公益團體的經驗，營造拋磚引玉的效果，落實永續發展的承諾，4年來豐公益以具體行動實踐了包括「恁的演唱會」、理財與養生論壇、兒童理財營、台西家扶偏鄉關懷、百萬綠行動等，目前正在規劃明年兒童理財營預計第一季接續登場。

永豐金控2018年起，結合理念一致的謝銘祐、麵包車樂團與透南風工作室，舉辦專為長者而唱公益行動音樂會「恁的演唱會」，四年來已舉辦23場走入全台超過20個社區，今年還有一場12月25日下午2點半在桃園大園福海宮前廣場。