全球人壽春節服務不打烊 生存金、滿期金提前給付

2022農曆春節倒數計時，已是新冠疫情後的第二個農曆年，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，持續提供所有保戶最貼心服務，邁向「福虎生豐」之年。全球人壽為讓保戶能在春節前的資金如虎添翼、靈活運用，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金等各項保險給付，都提前至春節前給付，同時春節期間推出定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務，過年不打烊給保戶最暖心的服務。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月25日至2月6日、外幣保單原給付日為1月25日至2月7日，將分別提前於1月25日及1月24日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月8日以前，將配合提前於1月19日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

黃宏杰也提醒，有網路變更及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2022年1月27日下午2點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2022年1月28日下午2點起暫停所有網路變更/借款及電話語音借款服務，並於2022年2月7日重新開放。

全球人壽提醒民眾，新年走春仍然要做好自身防疫措施，避免到人潮擁擠之熱門景點，若與親朋好友相聚，亦做好個人衛生防疫，一起迎接美好新年。有關全球人壽春節期間相關作業問題，請洽詢全球人壽保戶服務中心、業務員或撥打全球人壽客服專線0800-000-662或至全球人壽官方網站查詢。全球人壽敬祝全體國人，新春愉快，做好防疫措施，闔家安康，喜迎福虎生豐之年。