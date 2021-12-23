安碁資訊合併eDC 施宣輝：將發揮「1+1大於2」綜效

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）今（23）日舉行臨時股東會，董事長施宣輝看好併購宏碁雲架構（eDC）後綜效，預計合併將發揮「1+1大於2的效果」，同時，由於政府法規將朝向要求企業設立資安長及培育更多資安人員，安碁資訊看好台灣資安人才至少還缺2萬人，預計明年3月上路的安碁資安學苑可望搶食相關商機。

安碁今日舉行臨時股東會，包含修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案及發行限制員工權利新股討論案，兩案經股東投票後皆通過。議案主要是為了留才，以及安碁先前宣布併購同屬宏碁集團的子公司宏碁雲架構交易案的相關事宜，該案預計將於明年1月底前完成。

針對合併綜效，安碁資訊董事長施宣輝指出，納入宏碁雲架構主要是為了異地備援機制，讓重要資料、架構可以備份，過去異地備援多用於應對天災地震等，但隨著近年駭客事件頻傳，安碁資訊也決定把服務延伸，打造成一條龍服務。

施宣輝表示，安碁資訊資安能力加上宏碁雲架構相信可以發揮「1+1大於2的效果」，且目前台灣只有安碁資訊有一條龍的服務，是超前部署的概念。

安碁資訊上櫃時員工約210人，隨著業務逐步擴展，目前已達300人，待合併宏碁雲架構180人後，公司總人數將逼近500人。

此外，隨著近年駭客事件頻傳，為強化公司資安管理，金管會擬依公司規模及財報表現等，明定3層級資安編制要求，111家資本額達百億以上或前一年底屬台灣50指數成分的上市櫃公司，應在明年底前設資安長及資安專責單位，也讓龐大市場需求出現。

施宣輝表示，安碁資訊成立安碁資安學苑目的是希望培育更多相關人才。目前規劃明年1月開放招生，3月正式開班授課，目前來看，初期主要需求將來自金融業及政府單位，未來也鎖定企業「包班」。

安碁資訊總經理吳乙南補充，課程將採取線上線下混合進行，預期一期課程費用將落在2萬-3萬元之間；從美國資安人才缺口推估，台灣資安人才至少還缺2萬人。