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證交所優化財務重點專區 年底上場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所鑒於目前公開資訊觀測站財務重點專區共有9項指標，因第9項指標中含財務及交易多個細項，指標項目繁雜，投資人恐不易查詢，證交所秉持提升資訊透明及查詢便利精神，時時精進公開資訊觀測站使用效能，這次以三面向優化財務及交易重點專區，將於2021年12月30日正式上線供投資大眾查詢。

證交所說，查詢路徑為公開資訊觀測站/投資專區/財務及交易資訊重點專區：

1、定義精準化：「財務重點專區」更名「財務及交易資訊重點專區」，將現有資訊依其屬性予以區分，分設「財務資訊」及「交易資訊」。

2、資訊豐富化：為使投資大眾更容易掌握及了解指標內容之全貌，新增處置事由資訊之揭露及彙總表資訊。

3、查詢便利性：提供使用者多元查詢方式，並優化瀏覽介面，方便使用者閱覽。

證交所並配合修正公開資訊觀測站財務重點專區資訊揭露處理原則，修正重點為將財務重點專區更名為財務及交易資訊重點專區，現行9項指標及第9項12個細項指標依屬性拆分為財務資訊7項指標及交易資訊5項指標。

證交所說，財務及交易資訊重點專區僅將財務及交易資訊作一重點彙整，以便利使用者查詢參考，並藉以達到提醒投資人注意之效果，強化預警功能。投資人進行投資前仍應詳閱各該公司公開資訊觀測站相關財務業務資訊。

證交所

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