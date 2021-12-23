吳東進插手新光金獨董用問卷做調查 金管會不滿退件

立委林楚茵上月在立院財委會上爆料，前新光人壽董事長吳東進，去年遭金管會停職後，還把手伸進新光金，明明吳東進在金控沒有職務，卻5度召集金控高階主管開會，操縱公司營運。金管會立刻請新光金3位獨董進行調查並交報告，但之後報告卻遭金管會退件，主要原因是金管會認為獨董用「問卷調查」非常不妥當。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵今表示，上月質詢時公布新光金創辦人吳東進遭免職後，仍持續介入新光金決策，質詢後迄今已超過1個月，當時質詢明確指出吳東進開會的時間、地點、參與人員、討論事項，這些內容只要去調監視器、去詢問與會的主管都很快就能釐清，但新光金3位獨董12月提交的報告卻被金管會退件。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，當初要3位獨董交出調查報告，獨董卻是用「問卷調查」方式，這樣的調查方式非常不妥當，應該要透過約談來了解，後續發函要求獨董重新查，包含開幾次會、見哪些人、有哪些人參與等。昨天也親自找這3位獨董約談，獨董說會按照金管會要求重新調查一次。

林楚茵質疑，3位獨董都是學有專精的政大教授，卻交出不合格、被退件的報告，當中恐有瓜田李下的情況。莊琇媛表示，昨天已跟獨董溝通過，會請獨董盡快交出新的調查報告。