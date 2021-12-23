國泰證券連續兩年率領員工淨灘 支持生態電影

全球永續意識抬頭，ESG概念逐漸掀起熱潮，成為各國企業未來發展目標及經營韌性的重要指標。2021年甫結束的聯合國氣候變遷大會（COP26），提及全球均溫上升的問題，使極端氣候產生的環境變遷、物種面臨滅絕等問題浮上檯面，各國面對ESG永續行動已迫在眉睫。伴隨全球ESG熱潮，國泰證券由內而外充分展現對ESG重視度，對外透過數位化提供客戶ESG投資服務，對內也與國泰期貨連續兩年舉辦淨灘活動，及生態電影《尋找神話之鳥》包場計畫，帶領員工一同關注永續議題，充分體認「愛護地球、保護環境必須從日常生活做起」。

國泰證券希望將ESG融入企業DNA，為了展現企業對環境的關懷，並帶領同仁更加認識ESG概念，國泰證券與國泰期貨連續兩年一同舉辦淨灘活動，今年更號召近120名員工與親友一同前往雲林縣口湖鄉的「台子村沙灘」進行淨灘，撿拾寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍等垃圾，總計撿拾高達1107公斤海灘垃圾，成果較去年增加兩倍，顯示員工對於「愛護地球、保護環境必須從日常生活減廢」越趨有感，體認到在環境永續發展下，保護環境是刻不容緩的重要作為。

國泰證券今年12月進行《尋找神話之鳥》電影企業包場計畫，這是繼2015年包場支持生態紀錄片《老鷹想飛》後，再度邀請國泰證券及期貨全體員工持續關懷環境永續議題，啟動生態電影包場計畫，讓此次參與近千名的員工及其親友，透過電影欣賞更加瞭解人與環境共處的故事，了解生態環保的重要性，讓員工對於ESG的認識從小活動就可開始培養。

國泰證券對於ESG對內的相關活動不遺餘力，對外也因應全球ESG趨勢，透過數位服務讓投資人認識ESG，提供投資人「股票快選App」服務，其中113檔依據SEED（社會、經濟、環境、揭露）四個構面評分，挑選排名在前42.5%、永續評等在BBB投資等級以上的個股標的，使優質企業入選，投資人也可同時搭配基本、技術與籌碼等財務指標，交叉條件篩選出個人心目中的理想投資標的ESG未來將成為全球投資重要的一部份，但國泰證券提醒投資人，在ESG投資熱潮下，仍需評估公司具有穩定、低風險的營運模式後再進行投資，才可成為穩健且長久的投資布局，關注ESG永不嫌晚，從自身開始實踐永續投資，發揮個人影響力。