聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光金獨董竟用「問卷」查吳東進案 金管會不滿
新光金（2888）前董事長吳東進因新壽投資失誤，今年9月中遭金管會停職，但卻遭立委爆料，有人檢舉吳東進10~11月五度招開金控或旗下子公司高階經理人會議，將「手伸進金控」，將金管會視為無物，金管會主委黃天牧說，已請新光金三位獨董做調查。
立委林楚茵今天在財委會上詢問此事，她說，新光金獨董12月交了調查報告，但卻被金管會退件，被退件的原因是甚麼？
黃天牧說，主要是獨董報告不夠完整，日前已發函要求報告完整，還約談新光金三位獨董，表示報告哪裡不滿意要加強。
銀行局長莊琇媛說，當初新光金獨董交報告時候「是用問卷調查，我們認為問卷調查、沒有透過約談的方式不妥」，我們之後發函，要求需要針對(吳東進)開了幾次會？又那些人參與？
莊琇媛說，昨天請新光金三位獨董來金管會，「我們告訴獨董、我們需要調查的範圍，因此這三獨董說會依照金管會要求重新調查一次」。
他說，昨天跟獨董溝通中，獨董說需要花一點時間，請他們盡快去約詢，之後把調查報告交給金管會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言