新光金獨董竟用「問卷」查吳東進案 金管會不滿

新光金（2888）前董事長吳東進因新壽投資失誤，今年9月中遭金管會停職，但卻遭立委爆料，有人檢舉吳東進10~11月五度招開金控或旗下子公司高階經理人會議，將「手伸進金控」，將金管會視為無物，金管會主委黃天牧說，已請新光金三位獨董做調查。

立委林楚茵今天在財委會上詢問此事，她說，新光金獨董12月交了調查報告，但卻被金管會退件，被退件的原因是甚麼？

黃天牧說，主要是獨董報告不夠完整，日前已發函要求報告完整，還約談新光金三位獨董，表示報告哪裡不滿意要加強。

銀行局長莊琇媛說，當初新光金獨董交報告時候「是用問卷調查，我們認為問卷調查、沒有透過約談的方式不妥」，我們之後發函，要求需要針對(吳東進)開了幾次會？又那些人參與？

莊琇媛說，昨天請新光金三位獨董來金管會，「我們告訴獨董、我們需要調查的範圍，因此這三獨董說會依照金管會要求重新調查一次」。

他說，昨天跟獨董溝通中，獨董說需要花一點時間，請他們盡快去約詢，之後把調查報告交給金管會。