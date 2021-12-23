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政府打炒房銀行卻放水？金管會：以貸養貸情況較多

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者陳正興／攝影

政府多次出拳打炒房，但房價仍居高不下，立委今批評「政府打炒房，銀行卻放水」，金管會金檢後發現有多家銀行出現以貸養貸的情況。金管會主委黃天牧表示，會提檢查缺失，請銀行改進。

黃天牧今列席立院財委會，立委郭國文指出，依照金管會上半年的銀行常見金檢缺失態樣，發現銀行在購屋及建築購地授信有缺失，包含借戶短期內連續買進、賣出房屋，但銀行卻沒有確實查證購屋用途，就以購置自用住宅條件核貸，「這很明顯就是以貸養貸。」

黃天牧表示，今年做10家銀行不動產專案金檢，最常見缺失大概就是以貸養貸、養地等情況，會提檢查缺失請銀行改進。

央行近日找各家行庫主管「喝咖啡」，傳出要求若建商延期動工，銀行要提高利率、降低成數，提前收回部分款項等措施。黃天牧表示，隨著情況演變，央行在選擇性信用管制上可以這樣要求，金管會會配合，但收回款項是要看個案，不是「一刀切」，原則上會以央行政策為主。

黃天牧在財委會前也受訪表示，年底將再度啟動不動產專案金檢，將選擇20家金融機構，包括10家銀行、7家信合社、3家票券公司，會盡量跟前一波金檢的10家銀行不重複，這次檢查重點將全力瞄準建商養地或囤地。

黃天牧 金管會 央行

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