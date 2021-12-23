提撥獲利0.5%做社會公益 9大公股董事長全點頭

立委曾銘宗早上在財委會上要求，金控獲利創新高，也需要回饋社會、股東，要求9大公股行庫須提撥獲利一定比率做企業社會責任和社會公益，現場9大公股董事長全點頭，初期先提撥獲利0.5%做社會公益。

9大公股行庫包括兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）、台灣金（8042）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、台企銀（2834）、土銀、及輸出入銀行。

曾銘宗說，今年獲利創新高，詢問金管會看法，金管會主委黃天牧說，獲利創新高是好事，但他期待獲利可以永續，今年因為資金寬鬆讓壽險業投資有斬獲 但獲利之後要強化自己資本結構，或做長程發展的資本支出，讓股東享受到獲利的果實。

曾銘宗說，獲利創新高要回饋社會、回饋客戶、數位化讓員工重新訓練，黃天牧說，資本支出包括很多資訊設備，要求三年期間要做科技轉型運用上，這部分也會繼續做。

曾銘宗說，金管會所屬相關單位有提撥一定比例做企業社會責任，泛公股提撥1%做社會公益或履行社會責任，這有沒有問題？

兆豐金董事長張兆順說，初期可以從0.5%慢慢增加，獲利比較好應該沒問題，其他包括華南、合庫、第一金等各大董事長，也同意先提撥0.5%做企業社會責任和社會公益。