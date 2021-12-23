快訊

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果

純網路保險最多開放家數？金管會鬆口：壽險頂多1、2家

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者胡經周／攝影
金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者胡經周／攝影

金管會21日拍板國內將開放純網路保險公司設立，但並未設定開放家數。金管會今鬆口，就市場胃納量來看，產險家數最多開放3、4家，壽險最多開放1、2家。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗詢問，純網路保險公司目前規劃時程如何？黃天牧表示，目前是規劃比較寬裕的時程，預估2023年4月會審查完成、宣布通過名單，也許時間會縮短。

黃天牧表示，就目前國外的純網路保險公司案例來看，市占率仍有限，但可以滿足部分危險分散需求。國內部分，壽險希望盡量朝保障型商品為主，保障型商品主要是業務員因佣金上沒有誘因，所以希望透過純網路保險公司提升保障型保險投保率；產險則希望配合平台經濟需求，開發創新商品，「純網路保險公司的營業模式跟傳統保險公司不同，才有開放價值。」

曾銘宗再問，金管會不限制開放家數，但金管會應該有做過市場胃納評估，產、壽險最多可以有多少家？保險局局長施瓊華表示，一開始沒有想要限制家數，主要是認為營運模式可行性很重要。但就市場胃納量來看，初估產險家數會比較多，約3、4家左右；壽險則不會有太多家，頂多1、2家。

保險 金管會 壽險

延伸閱讀

金檢來了！金管會瞄準20家金融業 鎖定土建融等4大重點

國民黨總召28日改選 曾銘宗、林為洲上演秘書長級之爭

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

黃天牧：企業主有五大挑戰

相關新聞

國泰證券連續兩年率領員工淨灘 落實ESG經營理念

伴隨全球ESG熱潮，國泰證券由內而外充分展現對ESG重視度，對外透過數位化提供客戶ESG投資服務，對內也與國泰期貨連續兩...

提撥獲利0.5%做社會公益 9大公股董事長全點頭

立委曾銘宗早上在財委會上要求，金控獲利創新高，也需要回饋社會、股東，要求9大公股行庫須提撥獲利一定比率做企業社會責任和社...

純網路保險最多開放家數？金管會鬆口：壽險頂多1、2家

金管會21日拍板國內將開放純網路保險公司設立，但並未設定開放家數。金管會今鬆口，就市場胃納量來看，產險家數最多開放3、4...

純網路保險公司要開放幾家？金管會給答案了

立委曾銘宗早上在財委會上問，純網路保險公司預估要開放幾家？保險局長施瓊華說，我們沒有預估家數，但營運模式可行性很重要，估...

金檢來了！金管會瞄準20家金融業 鎖定土建融等4大重點

金管會主委黃天牧今天在財委會前說，不動產專案金檢將在今年底啟動，將瞄準20家金融機構，包括十家銀行、七家信合社和三家票券...

新台幣開 27.81元 升值1分

新台幣對美元今（23）日以 27.81元開出，升值1分。早盤最高27.785元兌1美元，最低27.81兌1美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。