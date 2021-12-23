純網路保險最多開放家數？金管會鬆口：壽險頂多1、2家

金管會21日拍板國內將開放純網路保險公司設立，但並未設定開放家數。金管會今鬆口，就市場胃納量來看，產險家數最多開放3、4家，壽險最多開放1、2家。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗詢問，純網路保險公司目前規劃時程如何？黃天牧表示，目前是規劃比較寬裕的時程，預估2023年4月會審查完成、宣布通過名單，也許時間會縮短。

黃天牧表示，就目前國外的純網路保險公司案例來看，市占率仍有限，但可以滿足部分危險分散需求。國內部分，壽險希望盡量朝保障型商品為主，保障型商品主要是業務員因佣金上沒有誘因，所以希望透過純網路保險公司提升保障型保險投保率；產險則希望配合平台經濟需求，開發創新商品，「純網路保險公司的營業模式跟傳統保險公司不同，才有開放價值。」

曾銘宗再問，金管會不限制開放家數，但金管會應該有做過市場胃納評估，產、壽險最多可以有多少家？保險局局長施瓊華表示，一開始沒有想要限制家數，主要是認為營運模式可行性很重要。但就市場胃納量來看，初估產險家數會比較多，約3、4家左右；壽險則不會有太多家，頂多1、2家。