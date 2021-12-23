純網路保險公司要開放幾家？金管會給答案了
立委曾銘宗早上在財委會上問，純網路保險公司預估要開放幾家？保險局長施瓊華說，我們沒有預估家數，但營運模式可行性很重要，估計產險純網路保險公司家數較多，可能約3~4家左右，壽險純網保不會有太高數量，約1~2家左右。
依金管會規劃，純網保將在明年上半年做公聽會和法規檢討和預告，明年8月受理申請，最快後(2023)年將有首家純網保問世。
曾銘宗問說，開放業務跟實體保險公司差別？
金管會主委黃天牧說，壽險純網路保險公司部分，希望盡量朝保障型商品，這部分是因為業務員佣金而沒有誘因，產險純網保則是因應平台經濟需求，會有更多創新商品，才可以和傳統保險公司不同。
他說，金管會沒有預估開放家數，要看申請人商業模式是否可行。
曾銘宗說，內部估計可能會有幾家？施瓊華則說，我們沒有預估家數，但營運模式可行性很重要，估計產險純網路保險公司家數較多，可能約3~4家左右，壽險純網保不會有太高數量，約1~2家左右。
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