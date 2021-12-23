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金檢來了！金管會瞄準20家金融業 鎖定土建融等4大重點

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委黃天牧今天在財委會前說，不動產專案金檢將在今年底啟動，將瞄準20家金融機構，包括十家銀行、七家信合社和三家票券公司，重點檢查在土建融、餘屋貸款、豪宅及央行這四波不動產管制措施等4大面向。

這波不動產專案金檢比去年底13家(十家銀行和三家票券)還多，業別上也擴及到信合社，金檢家數也增加。

黃天牧說，納入信合社是因為土建融業務做得較多，顯示這波金管會金檢也全力瞄準建商養地或囤地。

他也說，這波金檢的十家銀行，都是近年不動產放款成長率較大者，盡量跟前一波的十家銀行不重複，才可以提高檢查效能。市場認為，不動產成長率較大者，可能以中小型民營銀行較多。

黃天牧強調，金檢並不影響民眾一般購屋貸款需求，是就大家比較關心的養地囤房，看金融機構在資金金流的管理上，是否有可以再加強的地方。

黃天牧說，銀行業從授信上，讓建商用同樣條件去不斷renew(續貸)相關土地融資，金管會要了解銀行業是否有做好貸後管理，是否有重新檢視這些土地(素地)沒有使用，是否有檢視為何不使用等。

黃天牧說，金管會是從風險管理去做處理，今年這波不動產專案檢查也看到一些缺失，也要求銀行去管理，從監理面去來看，他說，金管會一直是從銀行風險角度去處理，相信對整個穩定不動產市場有助益。

金管會 黃天牧 建商

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