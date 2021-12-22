李長庚談純網保：世界上還沒有成功的案例

金管會昨（21）日宣布開放純網路保險，國泰金控總經理李長庚今（22）日下午參加台南七股「頂山太陽能電廠」設備完工記者會受訪時表示，國泰會謹慎評估，但是純網保目前世界上沒有非常成功的案例，也沒有會讓人驚豔到會喊「哇」的神奇商品出現，更不像純網銀在支付信貸界發展出獨角獸。

被問到台灣幾家「純網保」就夠了？是否比照純網銀3家？李長庚說他沒有答案。他說，所有人都說台灣Over banking很嚴重，可是全台最大的銀行總資產五兆多、市占率不到10％，成立三家純網銀，是希望有「鯰魚效應」，希望加速整併，但壽險業前五大約占整個市場三分之二強，過去台灣壽險業從最早的8家發展到三十多家，後來外商壽險一一撤出台灣，目前剩下22家，「從集中度來看，開放純網保、純網銀意義不一樣」，至於會不會太多、要開幾家，李長庚說他「不知道」。不過他認為隨著消費者樣態不同，新型態經營模式會出現也是必然。

李長庚分析，純網銀一般從支付、小額信貸著手，可從數據優勢著手、客層多，較快達到損益兩平，新創科技在銀行較多，因為民眾使用率高、成本效益高，純網保至今在世界上沒有非常成功案例。

李長庚指出，一般保險公司強調長期保障機制，從IT設置來看，強調「可信賴」機制，新創依賴足夠的數據，否則二、三年發展可以，但要看十年、二十年以上，要有突破性想法，會有什麼神奇商品很難想像。純網路保險需求市場上有，但看不到很嚇人的，短期看不到，不過數位化是一個趨勢，國泰會謹慎評估。

至於純網保訴求的「碎片化保單」，李長庚指出，現在Uber eats、Panda外送員，不是隨時出車，不需要買一天保險，只要買出車時段的保單，這類商品「技術不難」，但有很多法規適用問題，像外送員就牽涉到北市府勞動局、要打破許多法令限制，就像UBI保單技術都不是問題，但也沒有很大迴響。國外UBI保單很普遍，但沒有讓人眼睛一亮的商品。「什麼誘因能讓消費者積極購買的商品，保險公司還沒找到，需要時間蘊釀。」