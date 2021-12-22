國泰卓越獎助計劃 嘉惠超過1萬8千名學子

「鼓勵青年 追求卓越」國泰卓越獎助計畫， 是由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會三家共同主辦，是國泰以實際行動支持永續發展的「培力」主軸之一，今年收到逾400件報名資料，由各領域專家、學者進行審查，最終選出91組得獎者，頒發獎助金額747萬元，累計40年來已發出超過2億元，獎勵超過1萬8千名學子，協助勇敢圓夢。

今年的頒獎典禮於12月22日國泰金融會議廳盛大舉辦，活動一開場由新竹縣五峰鄉清泉部落青年的嘹亮歌聲，帶來不同凡響的聽覺饗宴，引領開幕。國泰慈善基金會董事長的黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨現場，與得主們齊聚一堂，見證學子們不畏逆境、實現利他幸福感的感動故事。國泰慈善基金會黃調貴董事長致詞時勉勵學子們：「人生路上有許多無法預期的挑戰，經歷千錘百鍊的考驗，你將看見人生另一番風景。最重要的是意志力，勇敢接受挑戰，現在的磨練，都將成為你人生中的重要養分，最美麗的風景。」

國泰卓越獎助計畫，獎勵二類優秀學子：第一類「特色獎助組」為熱衷公益行動的青年學子們，共26組獲獎、第二類「卓越學子組」為家境清寒表現卓越的高中職學子，共65組獲獎。在充滿疫情危機氛圍的今日，面對未來不確定性，我們觀察到這群得主的逆境力，突破力，以強韌的行動力與韌性，正面迎向挑戰與目標，今年有許多對公益的使命和執著，年青人力求解決社會問題的感動故事正在進行中。

「實踐利他 更追求永續！一股不畏艱難的傻勁」 特色獎助團隊：Rangi好朋友

當新竹五峰鄉清泉部落與山下科學園區的資源急遽落差，部落年輕人口外移嚴重，城鄉青年 共同攜手發展「五峰鄉清泉部落共創共生的計劃」，城鄉互補串聯、開創部落發展新契機。有別直接捐贈方式，以深度訪查了解部落需求後，提升地方經濟為目標，成立了社會企業品牌-Rangi，以原民小農作物衍生新的應用(如：馬告檸檬刺蔥紅茶)，提昇農產品價值，搭配秘境行程成為部落特色伴手禮；更同時培訓部落青少年為部落導覽員，以清泉部落秘境探訪之旅帶動當地觀光收入，不但開啟部落文創產業、更啟動世代文化傳遞，進而形成新的正向循環。

「青銀共創 正向老化」 特色獎助團隊：企桃囡仔

迎向高齡化社會，各項關懷高齡的公益活動如竹筍般冒出，許多老人社交孤立或長照壓力下，許多老人認識的世界只剩下新聞，無人陪伴，企桃囡仔盼透過「青銀共創跨齡跨域桌遊工作坊」計畫，破解老人社交孤立的社會問題。以活化耆老的價值、賦能長者為主軸，並建構跨世代交流，已開發10個地方特色的桌遊產品，與眾不同的是，團隊成員中有職能治療背景，更將每種遊戲劃分難中易玩法，以適合不同健康狀態的老人。

「一份生生不息的愛」-卓越紀實獎得主：微光盒子