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八大壽險發紅包 春節前將提前給付滿期金逾60億元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
八家壽險公司22日宣布，將在農曆年前提前給付滿期金或年金等，合計近63億元。 本報系資料庫
八家壽險公司22日宣布，將在農曆年前提前給付滿期金或年金等，合計近63億元。 本報系資料庫

農曆新年將至，國內大型壽險公司紛紛提前「發紅包」。包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、三商美邦人壽與全球人壽等八家壽險公司今（22）日均宣布，將在農曆年前提前給付滿期金或年金等，八家壽險合計近63億元，為年前金融市場注入一股資金活水。

為讓保戶過好年，壽險公司紛紛推出提前給付滿期金與年金、保險費繳納彈性延期、房貸戶繳息寬限等暖心服務。著眼保戶資金運用需求較高，國壽今日率先表示，針對明(2022)年1月24日至2月6日應領的滿期金或年金件，提前在春節連續假期前，明年1月24日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶。今年滿期金約26.8億元、保單共計6.5萬件。

富邦人壽表示，將提前於明年1月26日給付農曆春節期間的生存金、滿期金，估計約2.2萬件、金額約7.57億元。南山人壽則是提前於明年1月26日起，將相關款項依保戶選擇的方式陸續給付，此次提前給付滿期金、還本金的給付金額估為8.8億元，約4.4萬件。

台灣人壽提前給付4,500件、約3.7億元的滿期金與年金，給付方式有二種，包括支票及匯款，支票件提前於明年1月3日起陸續轉交服務人員轉送或掛號寄出，匯款件則是在明年1月25日起陸續匯款。

新光人壽的滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期者，將提前於明年1月28日給付，預估總給付保單數為2.3萬件、金額約7.9億元。

中國人壽提前給付方式分成支票與匯款，若為支票，會分別提前於明年1月22日與1月26日寄出，若為匯款，兩者均將提前於明年1月28日匯款，預估給付件數約7,500件，金額逾2.42億元。

三商美邦人壽表示，將提前自明年1月25日至1月28日開始發放。本次提前發放件數合計約1.4萬件，給付總金額約3.2億元，讓保戶能達到靈活運用資金之目的。

全球人壽指出，春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；若為匯款，新台幣保單與外幣保單將分別提前於1月25日及1月24日匯款；約定以支票給付，將提前於明年1月19日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日；明年農曆過年提前給付滿期金件數約7,679件，金額約2.55億元。

壽險公司 春節

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