快訊

俄國恫嚇開戰？美俄「烏克蘭大戰」能源大亂風險升級

看牙不再躺涼椅！玉山銀攜手牙醫公會捐偏鄉診療椅

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
衛福部健保署署長李伯璋 （左二起）、牙醫師公會全聯會理事長陳建志、玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿等貴賓出席「玉山傳愛‧醫界守護」記者會。記者/仝澤蓉攝影
衛福部健保署署長李伯璋 （左二起）、牙醫師公會全聯會理事長陳建志、玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿等貴賓出席「玉山傳愛‧醫界守護」記者會。記者/仝澤蓉攝影

為提升偏鄉居民公平醫療的權益，玉山銀行（玉山金：2884）與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，舉辦「玉山傳愛‧醫界守護」記者會，玉山銀行董事長黃男州及牙醫師公會全聯會理事長陳建志於會中宣布，要在花蓮縣、台東縣及高雄市等偏鄉小學設置23座牙科固定式治療椅，提升行動醫療量能，照護偏鄉學童口腔健康。

全台有81個無牙醫鄉鎮，居民就診不易。根據衛福部統計，台灣兒童恆齒齲蝕率（DMFT）2.5高於WHO所訂DMFT 2的目標，而偏鄉兒童齲齒問題更形嚴重，透過牙醫師自願至偏鄉學校駐診，改善兒童齲齒問題。

台東縣太麻里鄉大溪國小的校護提到，以前使用的是躺椅及簡易牙科設備，孩子很抗拒牙齒檢查，現在有了更好的牙科治療椅，讓孩子能夠體驗在牙醫診所看牙的感覺，心情上較放鬆，大大提高看牙意願。

衛福部中央健保署署長李伯璋除了高度肯定牙醫師在偏鄉醫療的投入與付出，並感謝玉山銀行捐贈舒適設備，讓牙醫師拓展社會服務精神，闡揚「病人優先、品質優先及弱勢優先」的核心理念，是政府、牙醫界及企業共同攜手守護偏鄉的優良典範。

牙醫師公會全聯會理事長陳建志表示，牙醫師長期關注弱勢醫療，致力讓偏鄉民眾得到更好的口腔照護及健康，感謝玉山銀行看見牙醫師的愛心及熱情，並願意捐贈設備及挹注志工人力，協助更多牙醫師達成偏鄉醫療的使命。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山重視ESG，以具體目標及行動回應聯合國永續發展目標(SDGs)。在SDGs目標3：良好健康與福祉的面向，玉山自2019年便開始捐贈牙科治療椅及到宅服務牙科設備，玉山志工亦參與義診團服務，感謝牙醫師的熱血投入及無私付出，「偏鄉地區固定式治療椅捐贈計畫」讓玉山可以為偏鄉與弱勢民眾的口腔健康盡一份力量。

玉山銀行 牙醫

延伸閱讀

翁章梁周末就職3周年 老人免費假牙補助逾1萬3千人受惠

翻山越嶺捍衛山林 高山型國家公園玉山、雪霸

基隆山藥、白雪玉山藥盛產 山藥大餐10道料理13日開賣

玉山深夜緊急救援 中風山友被輪流背下山保命

相關新聞

一銀高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元

第一銀行（第一金：2892）今年9月開辦高資產客戶財富管理業務，根據統計，目前高資產客戶數已逾百位，合計管理資產規模突破...

提升作業效率 櫃買預計2023年度推動三項新制度

櫃買預計2023年度推動新制度，包括建置衍生性金融商品成交確認平台、建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制，以及建立可...

抗通膨？富邦家族砸6.8億 無貸款買自家「西華富邦」

實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」再現交易， 11月一口氣成交40樓兩戶，總價共6億8387萬元、單價233萬元，共33...

房市熱到發燒！購屋「隱形風險」你考量到了嗎？

近期房市熱得不得了，在民眾預期通膨效應下，房地產被視為保值的最佳選擇，導致房價節節高升。首購人士晉升「有殼族」，除了考量...

第六屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」 徵件開跑

元大金控暨元大文教基金會長期關注教育與社會議題，2016年發起Dream Big元大公益圓夢計畫，扶助社會各個角落裡許多...

新台幣午盤暫收27.812元 升值1.3分

新台幣今（22）日午盤暫收27.812元兌1美元，升值1.3分，台北外匯市場成交金額5.01億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。