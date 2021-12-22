台灣人壽捐微型保險保費 累積保額439億、逾21萬人受惠

根據金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）「微型保險推動成效與展望」報告指出，國內有31%民眾因經濟能力不足，連一張壽險保單都沒有，因此政府致力推動微型保險，並透過舉辦微型保險競賽，鼓勵金融業者積極推廣微型保險，透過公、私結合攜手擴大社會安全網。中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）響應政府政策、發揚保險精神，長期以捐贈微型保險保費之方式，為經濟弱勢族群提供基本保障。

台灣人壽2021年再度與台中市政府、嘉義縣政府合作，協同社團法人嘉義市福安王爺慈善會、社團法人中華基督教救助協會、中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會等單位，透過捐贈微型保險保費方式，協助弱勢、身心障礙者等族群投保微型保險，以期為弱勢族群撐起保護傘。受贈單位之一的社團法人嘉義市福安王爺慈善會，2018年起即與台灣人壽合作，協助全台數萬弱勢民眾投保微型保險。

社團法人嘉義市福安王爺慈善會副執行長孫鵬程本身是保險代理人，他清楚，經濟弱勢族群發生身故或嚴重失能意外時，家屬根本無力負擔巨額喪葬醫療費用，部分不肖人士藉機向社會大眾勸募，款項得手就一走了之，讓家屬陷入更大的困境，「若這些家屬本身就是微型保險的保戶，我們就可以透過微型保險這個管道，結合地方政府主管機關的力量，在意外發生時很快地進場協助家屬獲得理賠、處理家人後事。」孫鵬程副執行長強調，「擁有這份保障對經濟弱勢的人來說，真的是太重要了！」

所謂「微型保險」意指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險提供基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費，且保障內容簡單易懂。微型保險的保費由要保人自行支付或透過代理投保單位協助支付，而非仰賴政府補貼保費支出，藉由微型保險的推動，使更多經濟弱勢民眾受惠，強化自身保險保障。