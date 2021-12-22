一銀高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元

第一銀行（第一金：2892）今年9月開辦高資產客戶財富管理業務，根據統計，目前高資產客戶數已逾百位，合計管理資產規模突破新台幣200億元。

第一銀行表示，為深化經營高資產客戶，除成立專責部門，還攜手會計師事務所及律師事務所異業合作，提供投資、稅務、法律及閉鎖性公司等諮詢服務，並可搭配信託2.0服務，視客戶需求量身打造適合的傳承服務，以協助客戶將辛苦打拚的財富妥善傳承到下一代。

在全球反避稅浪潮之下，「億」級客戶所關心的除了投資理財外，更重視稅務規劃、企業接班和家庭財富傳承等問題；第一銀行日前特舉辦「富貴豐盈 永續傳承」稅務專題講座，邀請資誠聯合會計師事務所分享台灣及國際間稅制變遷的影響與因應，並於講座結束後舉辦晚宴，獲得與會貴賓熱烈迴響。

第一銀行也針對高資產客戶推出信評低於BB等級國外債，以及高保額人身保險等商品，並正規劃為客戶引進專屬結構型商品及客製化投資商品，在適配客戶整體風險承受能力範圍內滿足其多元資產配置需求。

未來也將舉辦更多高資產客戶專屬尊榮活動，邀請各領域專家與客戶進行交流，全方位滿足客戶金融理財與品味生活。