提升作業效率 櫃買預計2023年度推動三項新制度

櫃買預計2023年度推動新制度，包括建置衍生性金融商品成交確認平台、建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制，以及建立可持續發展連結債券櫃檯買賣制度。

櫃買中心說明，前兩項主要是透過電子化提升作業效率跟正確性，集中結算制度則是配合期交所，一站式完成交易申報、成交確認及提交CCP三項作業，大幅縮短作業流程。可持續發展連結債券則是規劃在永續債券下新增此分類。

在建置衍生性金融商品成交確認平台方面，為簡化金融機構辦理店頭衍生性金融商品成交確認作業，以及為便利金融機構一站式完成成交確認、提交集中結算（CCP）及交易申報，櫃買中心將於2023年4月推出「衍生性金融商品成交確認平台」，提供金融機構與其交易相對人，以電子化方式辦理具法律效力之成交確認作業。

另為簡化現行上市、上櫃、興櫃、公開發行公司等法人客戶與金融機構承作店頭衍生性金融商品交易後，繁複之人工成交確認作業流程（例如寄收紙本成交確認書、簽章、用印等），櫃買中心將提供金融機構與其前述法人客戶，透過「衍生性金融商品成交確認平台」完成成交確認。

建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制，則是為協助我國成功發展店頭衍生性金融商品集中結算（CCP）機制，降低市場整體曝險金額，櫃買中心將依期交所CCP上線時程，於2023年中提供「衍生性金融商品交易資訊提交CCP」服務，第一階段適用商品為新台幣利率交換（IRS）交易，未來也將配合期交所推動時程擴增商品範圍。

建立可持續發展連結債券櫃檯買賣制度，規劃在永續債券下新增此分類。為協助企業轉型淨零碳排、邁向永續經營，並擴大我國永續發展債券商品種類範疇，櫃買中心將參採國際金融市場相關原則或指引，規劃建置可持續發展連結債券櫃檯買賣制度。可持續發展連結債券未對所募資金訂定用途限制，特點是透過發行公司制定可持續發展績效目標，並將該目標連結至債券本息支付條件等機制，來確保發行公司將永續發展策略目標納入到其經營決策中。根據彭博數據統計，截至11月30日，全球可持續發展連結債券發行檔數計有225檔、發行金額約當1,098.73億美元。