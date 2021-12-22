快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

第六屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」 徵件開跑

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第六屆Dream Big元大公益圓夢計畫徵件開跑 邀請夥伴與元大一起圓夢。(元大金控/提供)
第六屆Dream Big元大公益圓夢計畫徵件開跑 邀請夥伴與元大一起圓夢。(元大金控/提供)

元大金控暨元大文教基金會長期關注教育與社會議題，2016年發起Dream Big元大公益圓夢計畫，扶助社會各個角落裡許多努力不懈的學校、社福團體及組織，以創新服務、志工參與、圓夢金，投入人力與資源，推動各類型的教育計畫，共同完成許多感動人心的夢想。今(2021)年活動邁入第六年，期盼讓夢想繼續傳承，邀請有目標、創意的夥伴一起圓夢。

Dream Big元大公益圓夢計畫推動5年來，已有30個團體圓夢，號召元大集團內、外志工共3,480人次共同參與。第六屆圓夢徵件正式開跑，歡迎跟教育相關的圓夢計畫參加。徵選時間即日起至2022年1月21日17時止。

回首過去五屆以來成果豐碩，元大金控暨元大文教基金會攜手各個圓夢團體，創造許多感動人心的故事。其中，第五屆遭逢疫情影響，卻沒有停下圓夢的腳步，面對疫情，用服務轉型、創新突破，以多元的方式展現教育的樣貌。例如第五屆圓夢團體之一的台灣有聲書推展學會，打造互動式線上練習平台提供視障學童遠距教學的機會，用創新突破疫情帶來的限制，讓學習沒有因此中斷；新北市金山區三和國小，以食農課程和在地農會、地方耆老合作，讓學童親自下田割稻，體驗種植無毒友善稻米；三峽台灣城鄉永續關懷協會(小草書屋)將食農教育從產地連結到餐桌上，與三和國小合作以種植出的好穀粒米製作甜點、用在地食材開發出開飯菜單，讓計畫成功深入社區，跨領域分享教育資源。

元大（2885）與圓夢團體共同合作，挹注圓夢基金，為追夢者們加上一對翅膀助他們展翅翱翔，元大集團的志工們更扮演舉足輕重的角色，結合本身金融專業職能，錄製理財教學影片、進行理財與職涯講座課程，還需發揮各種「隱藏技」，協助活動辦理，如摺造型氣球、打鼓、食農耕種、社區彩繪、文史解說、影片剪輯、卡片禮盒製作等，透過多元陪伴，一步步築夢踏實，讓創新的教育計畫，擁有各種實現的機會。

元大金控 食農教育

延伸閱讀

神祕客買大立光 三天賺3千萬

第1季基金投資趨勢／押台股45% 搭配AI + 5G

內資大戶好眼力 3天靠大立光賺進3千萬

元大台灣高股息優質龍頭基金 28日公告年終配息

相關新聞

強制投保住宅火險？金管會：有一大難題須解

立委提案修改《保險法》，強制國人或相關業者投保住宅火險第三人責任險並在明(23)日財委會上審查；金管會指出，強制投保責任...

新台幣午盤暫收27.812元 升值1.3分

新台幣今（22）日午盤暫收27.812元兌1美元，升值1.3分，台北外匯市場成交金額5.01億美元。

富邦金將與日盛金協商員工安置方案 創造勞資雙贏

富邦金控（2881）與日盛金控（5820）、日盛金工會、日盛銀工會自今年7月啟動員工權益議題的協商，12月17日與日盛銀...

新台幣開27.81元 升值1.5分

新台幣對美元今（22）日以 27.81元開出，升值1.5分。早盤最高27.805元兌1美元，最低27.81兌1美元。

歲末年終送暖 康和證分享伊甸基金會愛心手工餅乾

聖誕佳節將近，康和證特別規劃耶誕快閃年終公益活動，特別準備伊甸基金會愛心手工餅乾，分享給來訪的貴賓客戶，除持續致力愛心公...

中信銀服務數位轉型 Discovery解密

中信銀數位轉型揚名海外，國際頻道Discovery跨費六個月跨國製作節目，將於台灣時間今晚十時首播，深度分析台灣金融業數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。