第六屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」 徵件開跑

元大金控暨元大文教基金會長期關注教育與社會議題，2016年發起Dream Big元大公益圓夢計畫，扶助社會各個角落裡許多努力不懈的學校、社福團體及組織，以創新服務、志工參與、圓夢金，投入人力與資源，推動各類型的教育計畫，共同完成許多感動人心的夢想。今(2021)年活動邁入第六年，期盼讓夢想繼續傳承，邀請有目標、創意的夥伴一起圓夢。

Dream Big元大公益圓夢計畫推動5年來，已有30個團體圓夢，號召元大集團內、外志工共3,480人次共同參與。第六屆圓夢徵件正式開跑，歡迎跟教育相關的圓夢計畫參加。徵選時間即日起至2022年1月21日17時止。

回首過去五屆以來成果豐碩，元大金控暨元大文教基金會攜手各個圓夢團體，創造許多感動人心的故事。其中，第五屆遭逢疫情影響，卻沒有停下圓夢的腳步，面對疫情，用服務轉型、創新突破，以多元的方式展現教育的樣貌。例如第五屆圓夢團體之一的台灣有聲書推展學會，打造互動式線上練習平台提供視障學童遠距教學的機會，用創新突破疫情帶來的限制，讓學習沒有因此中斷；新北市金山區三和國小，以食農課程和在地農會、地方耆老合作，讓學童親自下田割稻，體驗種植無毒友善稻米；三峽台灣城鄉永續關懷協會(小草書屋)將食農教育從產地連結到餐桌上，與三和國小合作以種植出的好穀粒米製作甜點、用在地食材開發出開飯菜單，讓計畫成功深入社區，跨領域分享教育資源。

元大（2885）與圓夢團體共同合作，挹注圓夢基金，為追夢者們加上一對翅膀助他們展翅翱翔，元大集團的志工們更扮演舉足輕重的角色，結合本身金融專業職能，錄製理財教學影片、進行理財與職涯講座課程，還需發揮各種「隱藏技」，協助活動辦理，如摺造型氣球、打鼓、食農耕種、社區彩繪、文史解說、影片剪輯、卡片禮盒製作等，透過多元陪伴，一步步築夢踏實，讓創新的教育計畫，擁有各種實現的機會。