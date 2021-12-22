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富邦特選高股息ETF高人氣 掛牌首日爆量走揚

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台股今（22）日走揚，早盤漲點在50點之內，而富邦特選高股息(00900)挾著153.26億元的高人氣，今日掛牌成立，爆量走高，早盤成交量超過16萬張，高居上市櫃成交量之冠。

富邦特選高股息（00900）追蹤的特選臺灣高股息30指數，從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。

採用公司實際公告現金股利發放金額或最新財報等資訊計算，以指數化投資的方式，透過一籃子股票高度參與高股息個股的行情表現。且成分股調整考慮個股除息日，藉由滾動式成分股調整方式，一網打盡台股市場中眾多高股息的股票。

指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5%和1%。

00900前十大成分股以及比重分別為：萬海5.9%、聯詠5.1%、慧洋-KY5.1%、友達4.9%、群創4.9%、中鋼4.9%、華碩4.7%、廣達4.6%、南亞4.5%以及開發金4.5%。

在投資人積極追捧下，00900早盤漲幅一度超過2%，最高來到15.63元，溢價幅度也一度來到2.6%，後收斂至1.5%。

法人指出，提醒投資人在買進時，要留意投信官網所提供的即時折溢價幅度，應避免過度追價，一般以1%為較合理的幅度。

高股息

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