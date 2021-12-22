強制投保住宅火險？金管會：有一大難題須解

立委提案修改《保險法》，強制國人或相關業者投保住宅火險第三人責任險並在明(23)日財委會上審查；金管會指出，強制投保責任險，需明定在各目的事業主管機關的法律中、才可同時設有稽查和未投保的法律效果，「若要做、需得到其他部會上的支持」，恐無法在《保險法》中明訂。

日前金管會主委黃天牧也坦言，《保險法》是契約法後面才是業法，政策面要法制化，並非是《保險法》中做規範「若要做、需要得到其他部會上的支持」，例如當初強制車險也是由交通部和財政部規劃。

目前民眾投保住火險，9成都是跟銀行辦房貸時、被要求投保，房貸一結束，住火險自然到期不續約。據數據顯示，全台民眾投保住火險僅近4成。

據統計，目前一年約有300萬件有殼族，投保住火險，平均保額300萬元，若以23坪來看，一年保費約735元。

立委鍾佳濱等23人提案，擬增訂《保險法》138條之五，強制住宅、社會住宅及公寓大廈的區分所有權人就所有部分，強制投保住宅火險第三人責任險並給予保險費補助，希望住火險可成法制化。

金管會則認為，要強制投保責任險，需明定在各目的事業主管機關的法律中，才能同時落實稽查和未投保的法律效果，若在《保險法》中強制要求投保，與立法架構未合，且因無管理機制，也難達到強制投保的效果。

金管會表示，目前政策上要求強制投保「責任險」者，例如公寓大廈住戶若有存放易燃物品等，住戶或管委會需強制投保公共意外責任險，這是由直轄市或縣市主管機關做稽查和處罰鍰。

旅館或民宿經營時，也須依規定投保責任險，並由觀光局或直轄市、縣市府做查核並對未投保者懲處；遊覽車、客運也是依交通部規定投保責任險；消費場所投保公共意外責任險也是由各縣市政府做稽查。

換言之，目前各項強制投保責任險，都明定在各目的事業主管機關主管法律中，而非在《保險法》中規定。

金管會表示，若各目的事業主管可規範強制納保的政策規劃和完整配套，金管會將在各相關部位的支持下，督促各保險公司配合提供適當的保險商品。