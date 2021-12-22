證交所提前賀歲迎新春 歡迎民眾免費索取紅包袋

新的一年即將到來！台灣證交所為提供多元化的投資人教育推廣與服務，今(2021)年別出心裁製作具有公司形象及年節特色的紅包袋及吉祥賀卡春節應景文宣品，致贈廣大投資人。自12月21日起，民眾可至證交所限量索取，1人可免費獲取獨一無二的虎年生肖紅包袋1份。

今年證交所印製的111年虎年紅包袋，將東方獨特的剪紙藝術，融入新春紅包袋，虎虎生風的「福虎迎春」，金色線條勾勒出騰雲駕霧的王者風範，象徵來年股市亨通、圓滿昌盛。證交所表示，希望能傳達給投資大眾「企業籌資更便捷」、「大眾投資更穩當」的意象。

藏有小小驚喜的虎年賀卡，除了貼有象徵一元復始的1元硬幣外，更結合數位科技，提供QR code掃描，生動活潑的擴增實境(AR)動畫，將公司治理及控管風險等議題，以創新的宣導手法，吸引投資人的目光。

歡迎投資大眾可於12月21日起，至證交所 (台北市信義區信義路5段7號10樓) 1人免費索取一份，限量發行，心動不如馬上行動，以免向隅。