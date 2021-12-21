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金管會：全支付、全盈支付還未提營業執照申請

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會表示，全支付與全盈支付還未提出營業執照申請，還沒有正式對外營業。記者戴瑞瑤／攝影
金管會表示，全支付與全盈支付還未提出營業執照申請，還沒有正式對外營業。記者戴瑞瑤／攝影

全聯100%投資的「全支付」，與全家便利商店、玉山銀合作投資的「全盈支付」，今宣布「通路共享」策略結盟。金管會表示，全支付與全盈支付還未提出營業執照申請，還沒有正式對外營業，依法要在12月28日前提出，但可申請展延一次，最後期限要在3月28日提出申請。

銀行局副局長童政彰表示，金管會在今年6月28日許可全支付、全盈支付，依法兩家電子支付要在12月28日前提出營業執照申請，但目前兩家都還未提出核照申請，依法最多可展延一次，最後期限到3月28日。

針對全支付與全盈支付今宣布通路共享策略結盟，童政彰表示，這是兩家機構策略性的規劃，「重點是這兩家電子支付還沒有正式對外營業」，今天宣布的合作是未來的營運規劃。

童政彰指出，全支付與全盈支付的相互合作，是商業上決策跟判斷，金管會予以尊重，但兩家電子支付還必須先申請核照，拿到營業執照後6個月內開業，之後才能向金管會申請要進行支付等業務。

「全支付」與「全盈支付」今宣布「通路共享」策略結盟，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，雖然店家仍需要個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。

金管會 家電 全家便利商店

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