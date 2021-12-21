養地建商小心了！購地不開發 央行要銀行緊縮貸款

為杜絕建商養地囤地風氣，中央銀行自今（21）日起陸續找大型行庫主管來行「喝咖啡」，目的是蒐集銀行辦理購地貸款時，如何進行貸後管理等資訊，央行官員表示，在充分蒐集資訊並聽取業者意見後，未來將針對購地貸款，祭出更嚴格的規範，像是未如期動工，銀行就得拉高利率、收回貸款等。

央行官員透露，在充分與銀行溝通、並進行資料整理後，未來確實有機會更進一步，把建商貸後未如期興建的相關規範訂得更加清楚。業界認為，央行的目的很明顯，就是要抓住藉銀行融資養地囤地的建商，透過緊縮貸款，逼它們加速興建、增加房市的供給量。

央行官員指出，今日確實有找少數行庫來開會、接下來還會找其他行庫來會商，會議內容是楊總裁上周提到過，購地貸款須切結「一定期間」內動工興建，至於「一定期間」如何進行貸後管理，就銀行實務上受理的情況交換意見，並詢問銀行是否碰到比較特別的案件，以致無法在一定期間內動工，銀行會採取什麼措施等。

央行官員指出，會中銀行業者表達，土建融案件多元複雜，有時候很難一體適用，所謂的「一定期間」也會因不同個案有所差異，但央行認為，銀行在辦理購地貸款時，客戶會提供興建計畫，計畫裡就有相關時程，什麼時候送建照、預計多久開工，銀行應落實貸後管理，並持續追蹤客戶的進度。

銀行業者透露，建商若未按照規定動工，通常會有幾項理由，像是牽涉到地方政府作業時間、仍在進行環評，或調整興建計畫，希望將兩塊土地合在一起興建等。對於這些理由，央行認為，身為第一線的銀行最清楚情況、要充分審酌，並落實貸後追蹤。

央行官員說，「建商申請購地貸款，允諾在多久內興建，就得按照時程走，除非有特殊原因，就算有原因，銀行也得充分掌握，並盡力督促建商盡快開工。」

此外，央行在上周理監事會議後提出房市管制措施的「Q&A」，針對購地貸款等，已有原則性的規範。舉例而言，央行新增借款人應切結購買土地於一定期間內動工興建，為督促借款人落實切結事項，金融機構應採行的相關配套措施？央行回應：所謂「一定期間」應由金融機構核實評定；金融機構應於授信契約明定，撥貸後未於一定期間動工興建，應加碼計息及或收回貸款等約定；金融機構應落實貸後追蹤管理，包括查核借款人是否於一定期間內動工興建，憑後續執行未依切結事項辦理之不利違約效果。