國票併安泰金管會今收件 訴訟將列審查項目

國票金併安泰銀，雖雙方股東會已通過，但國票金大股東耐斯集團今召開記者會，表示有小股東向智慧財產及商業法院提訴訟，請法院確認國票金10月14日董事會決議無效，該案已正式立案。金管會今表示，國票金與安泰銀皆已送件，金管會也已收件，若有相關訴訟會列為審查考量。

銀行局副局長童政彰表示，昨天收到國票金與安泰銀的申請書件，金管會已收件，將依法針對5大面向進行審查，包含資金來源、財務健全度、併購能否達成綜效、員工股東權益保障、相關程序適法性等。

但有股東提起訴訟，是否讓審查暫停？童政彰表示，申請書件已送達，金管會也收件了，將依法進行審核，如果有相關訴訟會列為審查考量，也就是相關程序適法性要完備。

童政彰表示，依照過去的併購案例，「沒有任訴訟和爭議過程，整體併購案才能順利進行」，金融機構都應該認知，任何併購案的進行，意見的傾聽和溝通非常重要，雙方應充分溝通，一旦進入訴訟階段，雙方都有法律風險，在進行整體併購決策時，法律風險也應納入風險控管的一環。

此外，安泰銀大股東私募基金隆力集團日前表示，以後不再投資台灣的銀行業。童政彰表示，台灣是一個開放、民主、資金移動自由的社會，對任何外資進出，都尊重相關商業決策。