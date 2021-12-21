國票金併安泰銀惹議 金管會：併購案興訴有風險

國票金（2889）併購安泰銀（2849）惹議，金管會銀行局副局長童政彰今天（21日）晚間說，過去併購案多沒有興訟，才可讓併購案順利，「一旦進入到訴訟階段，對雙方來說都有法律風險，這是併購案中須納入風險控管的一環」，換言之，訴訟已讓此併購案增添變數。

這也是繼台新金併彰銀案大打官司戰後，第二家併購案也對簿公堂的案子。

業者說，若以台新併彰銀最終失敗來看，國票金內部股東的訴訟恐也讓此案失敗的機率大幅提高。

童政彰說，國票金和安泰銀申請股份轉換的申請案，昨天已送到銀行局，金管會將著重五大審查面向，一是資金來源，二是財業務面健全，包括審查資本適足率和雙重槓桿比率。

三是併購是否可達成綜效，包括純網路和實體銀行業務需要區隔，且要對業務提升達到整併綜效，四是員工股東保障，五是相關程序適法性要做充分說明，金管會將依這五面項依法做審。

童政彰也坦言，雙方股東的訴訟案會列為審查考量，包括董事會、股東會決議等相關程序適法性，國票金都要提出說明。

至於外界關切是否有「利害關係人」交易問題，童政彰說，這是《金控法》45條規定，包括跟相關人交易對象、及交易態樣兩大項，要件審視須由國票金法務單位提供充分資訊給董事做精準判斷。