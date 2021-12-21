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房市爆發性擴量將趨緩？專家揭明年三大變數
今年房市交易熱絡，但明年在通膨現象愈趨明顯、全球貨幣縮減啟動升息循環、各國持續提供財政支持需求降溫、貿易量成長放緩的挑戰下，也將改變市場對房價上漲的預期。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，影響房市三大變數為貨幣緊縮、房市政策、市場超額供給，所以房市基本面仍看好，但預期明年將呈現「量平價緩漲」格局，買氣較難有爆發性擴量。
首先，市場普遍預期明年經濟穩定復甦，但全球通膨壓力恐加速貨幣緊縮、啟動升息時程，會讓全球金融市場有大幅震盪風險，連帶影響房市表現。
再來，中央、地方政府齊力打炒房，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。
第三，今年全台1-10月使照量較去年同期成長11%，持續維持高檔，顯示目前市場供給量不小，推估全台全年建照量約16.5萬戶，恐創27年來新高，未來二至三年市場將出現超額供給，賣壓仍重。
葉凌棋表示，市場普遍預期明年經濟穩定復甦，但全球通膨壓力恐加速貨幣緊縮、啟動升息時程，會讓全球金融市場有大幅震盪風險，連帶影響房市表現。此外，為避免房市失控，中央、地方政府齊力打炒房，中央各部會從金管會專案金檢、央行限貸以及內政部禁止預售換約、祭出私法人購置住宅許可制以及建立檢舉獎金制度等，而各縣市政府積極研議囤房稅，政府積極打擊投機炒作，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。
葉凌棋指出，政府「打炒房」不「打房」的目標相當明確，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。
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