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金管會拍板 開放「純網路保險公司」設立
繼純網銀之後，金管會保險局局長施瓊華今宣布，正式開放國內設立純網路保險公司。產險業最低實收資本額10億元、壽險業20億元，且金融業需持股4成以上。
所謂「純網路保險公司」，是相較於現行的保險公司來說，沒有業務員或通訊處，所有投保、核保、保單管理、理賠全都透過數位的方式完成，消費者只需要透過手機就能完成所有投保、理賠等動作。
金管會主委黃天牧昨表示，純網路保險公司股東結構中須有金融業參與，有金融和科技的股東組成，才可以兼顧穩定和創新。純網路保險公司的商業模式走得跟一般保險公司不同，採「AGILE」（敏捷）的數位投保，走的並非是大型或是一般傳統商品模式。
據了解，目前除金融科技業者外，也有國外業者向金管會表達設立的興趣。
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