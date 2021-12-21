快訊

理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘

不再只是四小龍！看韓國軍力的再復興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

金管會昨證實，銀行理專或行員A錢案，至少還有兩家銀行「正在陳述意見中」，主要是理專和客戶資金不當往來，最快下周祭出懲處。

據透露，銀行理專或行員A錢案，銀行局目前手上共約有3~5件陳述案，其中包括中小型民營銀行。

過去十年，金管會一共裁罰35起理專A錢案，共開出2.24億元罰單，而且隨著修改《銀行法》拉高罰鍰上限後，理專A錢案，也愈罰愈重，光今年一家銀行理專A錢案，就重罰該銀行3000萬元的史上最大罰單。

市場預期，年底前開出的罰單，至少是千萬元起跳，估算整體金融業(包括上市櫃公司)，今年全年罰鍰恐上看3億元。

金管會主委黃天牧和銀行局長莊琇媛昨共同出席「信託業辦理高齡者及身障者財產信託評鑑」頒獎典禮，被問及年底是否還有理專舞弊案，黃天牧直言，還有裁罰案，但缺失態樣很多，不一定都是理專挪用客戶資金。

莊琇媛則說，主要是理專和客戶間有不當資金往來，目前已在處理，且陳述意見的銀行家數是「複數」，也就是至少是兩家。

理專 金管會 罰單

延伸閱讀

金管會：理專弊案年底開鍘 不只一家銀行被調查

開放純網保 最快年底拍板

黃天牧：純網銀尚無特色

防堵理專弊案 金管會要推責任地圖

相關新聞

理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘

金管會昨證實，銀行理專或行員A錢案，至少還有兩家銀行「正在陳述意見中」，主要是理專和客戶資金不當往來，最快下周祭出懲處。

國票金大股東耐斯集團提3質疑 年底再訴訟、認丁予嘉被請辭　

公投結束後，國票金控（2889）大股東耐斯集團今（21）日再戰國票金併購安泰銀（2849）一案，提出三大質疑，包括國票金...

開放純網保 最快年底拍板

全台39萬保險業務員注意了，純網路保險公司時代即將來臨。金管會主委黃天牧昨（20）日說，是否開放純網路保險公司，保險局正...

金管會：理專弊案年底開鍘 不只一家銀行被調查

再有銀行傳出理專弊案，金管會銀行局長莊琇媛證實，金管會調查的銀行家數不只一家，涉及缺失態樣包含理專和客戶私下不當往來等，...

新台幣開27.83元 升值1分

新台幣對美元今（21）日以 27.83元開出，升值1分。早盤最高27.825元兌1美元，最低27.835兌1美元。

台韓匯率死亡交叉 12年最大

BIS（國際清算銀行）公布最新統計，11月新台幣實質有效匯率指數漲至112.6，台灣主要貿易對手國貨幣韓元則是104，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。