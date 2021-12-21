聽新聞
test
0:00 / 0:00
理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘
金管會昨證實，銀行理專或行員A錢案，至少還有兩家銀行「正在陳述意見中」，主要是理專和客戶資金不當往來，最快下周祭出懲處。
據透露，銀行理專或行員A錢案，銀行局目前手上共約有3~5件陳述案，其中包括中小型民營銀行。
過去十年，金管會一共裁罰35起理專A錢案，共開出2.24億元罰單，而且隨著修改《銀行法》拉高罰鍰上限後，理專A錢案，也愈罰愈重，光今年一家銀行理專A錢案，就重罰該銀行3000萬元的史上最大罰單。
市場預期，年底前開出的罰單，至少是千萬元起跳，估算整體金融業(包括上市櫃公司)，今年全年罰鍰恐上看3億元。
金管會主委黃天牧和銀行局長莊琇媛昨共同出席「信託業辦理高齡者及身障者財產信託評鑑」頒獎典禮，被問及年底是否還有理專舞弊案，黃天牧直言，還有裁罰案，但缺失態樣很多，不一定都是理專挪用客戶資金。
莊琇媛則說，主要是理專和客戶間有不當資金往來，目前已在處理，且陳述意見的銀行家數是「複數」，也就是至少是兩家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言