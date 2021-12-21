國票金大股東耐斯集團提3質疑 年底再訴訟、認丁予嘉被請辭　

公投結束後，國票金控（2889）大股東耐斯集團今（21）日再戰國票金併購安泰銀（2849）一案，提出三大質疑，包括國票金控前總經理丁予嘉主動請辭，但據了解，仍獲得國票金控給予可能最高1,700萬元退休金，傳出有官股股東質疑丁予嘉是「被請辭」。

為此，已經有國票金股東向商業法院提出10月14日確認董事會決議無效事件，要求被告公司董事會停止執行系爭董事會決議內容。據了解，該股東並非耐斯集團或公股，而是台灣苗農乳品發展有限公司。

最快年底前，還會有大股東向商業法院，提出12月2日臨時股東會決議無效，屆時金管會的確可能因訴訟擱置此案。最壞結果，該案官司可能必須纏訟到兩年，耐斯集團代表認為，屆時對於小股東耗損以及金融秩序傷害，很難再彌補。

因此，他們現場呼籲，金管會應該比照經濟部日前雷厲風行的手段，對光洋科（1785）的董事會決議無效之決議，在第一關就駁回該案。

耐斯集團代表、同時也是國票金控董事魏憶龍今日強調，第一，個人對丁予嘉學術以及金融界聲望表示尊重與推崇，認為丁予嘉在國票金服務十多年，而被請辭，對丁予嘉並不夠尊重。

第二，耐斯集團代表今日也再拋出新的「利害關係人」對象，聚焦在樂天集團與安泰銀併購案涉及利害關係人問題，認為在丁予嘉請辭，結束與安泰銀董事長丁予康的利害關係人爭議後，此案仍存在金控法第45條利害關係人問題。

會中耐斯集團代表指控，國票金控投資的樂天銀，其大股東樂天集團在參予安泰銀併購案中，涉及利害關係人，認為「國票金併購安泰銀的董事會決議，就是應該要回到三分之二出席董事重度決議」。

同時，今日會中也曝光，此次樂天集團同意不收取1.5億元的權利金，而只要樂天銀或樂天銀大股東樂天集團，有參與該案交易，就應屬於重度決議。國票創投監察人、律師詹亢戎解釋認為，此案需要樂天銀或樂天銀大股東樂天集團同意豁免，「顯然有參與其中」。

律師蔡昆洲指出，金控法第45條第二項參予交易，並非只限於實際上金錢交換，還包括涉及關係企業營運利益問題，以及關係企業大股東相關利益問題。

套用在國票金與樂天集團身上，國票金控、樂天純網銀以及日本樂天集團具有相互投資關係，實務上，也構成利害關係人交易，董事會採取重度決議應是必須的。

第三， 認為該案完成後，將會進入安泰銀大股東假撤資、真入主的疑慮，認為安泰銀大股東並沒有撤資，實務上是轉換為國票金控特別股股東，領取3.85%年息，一年後還可以轉換為普通股。

且未來隆力集團成為國票金控股東，是否會造成其他國票金股東檯面上未超過10％、但實質掌握股權超過10％，而進入產金分離的疑慮。