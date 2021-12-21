用戶看過來！LINE Pay Money更名「一卡通MONEY」

行動支付領導品牌LINE Pay今年11月推出全新改版，以全新頁面及採用分別登入機制提供用戶更完善穩定的行動支付，為持續優化用戶體驗，今（21）日宣布，自明日起，由一卡通公司提供的電子支付服務「LINE Pay Money」將更名為「一卡通MONEY」，讓服務名稱更明瞭易懂。

LINE Pay指出，更名後服務與操作流程均未改變，用戶可在LINE Pay行動支付中使用「LINE Pay提供的綁定卡片支付服務」與「ㄧ卡通公司提供的一卡通MONEY」，透過服務名稱可清楚區別兩項服務是由兩間公司分別提供，進而快速選擇想要的支付方式；且兩項服務採用各自的登入驗證機制，讓消費者在使用流程上更加順暢，同時大幅提升整體系統穩定度。​相關服務頁面名稱將陸續更新。

LINE Pay自2015年進入台灣市場，迄今年11月底在台用戶數已突破一千萬戶，全台支付據點超過34萬處，民眾於一般消費乃至金融相關服務皆可使用LINE Pay，完整覆蓋從線上到線下，從消費到生活等各種場景，將無接觸支付的便利性帶入消費者的日常生活情境中，也使LINE Pay在多項調查中成為國人最信賴與喜愛的行動支付品牌。

未來，LINE Pay將繼續關注用戶需求與心聲，持續優化平台與服務，打造涵蓋更多生活場景的支付生態圈，以提供消費者更便利更多元的支付體驗，繼續引領國內行動支付市場的創新發展。